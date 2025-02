José Pablo López rechaza su vinculación política como presidente de RTVE: "No dependo del Gobierno"

José Pablo López aprovechó su primer examen parlamentario para reivindicar su independencia profesional como presidente de RTVE, después de que la oposición emplease su comparecencia en comisión para cargar contra la política de Pedro Sánchez en la radiotelevisión pública, tras aprobar el decreto exprés por el que reformaba la corporación pública y le atribuía plenas competencias para firmar contratos a su máximo responsable. López ha dedicado buena parte de su intervención a sacudirse de vinculaciones políticas y a ceñirse únicamente a cuestiones puramente profesionales. "Yo no soy el Gobierno", "no dependo del Gobierno", llegó a decir en varios momentos de la intervención, en la que rechazó entrar a consideraciones políticas y donde se comprometió a "no interferir en la línea editorial de RTVE".

El polémico decreto sobre RTVE fue el tema elegido por el principal partido de la oposición para su interrogatorio, donde distintos dirigentes populares hicieron referencia a distintos aspectos de la nueva norma, en un discurso trufado de críticas políticas al "sanchismo que decidió asaltar RTVE" con este texto, elaborado "con oscurantismo, sin consenso político", o criticando la forma en que el decreto se aprobó, en un Pleno extraordinario que se mantuvo pese a que se suspendió el ordinario por la tragedia de la DANA.

Unas críticas de las que López se zafó en su intervención: "Yo no soy el Gobierno, por lo tanto a mí lo que usted me diga con lo que hace el Gobierno..., yo puedo tener mi opinión, pero no aquí para expresarla", continuó, antes de defender su independencia. En su comparecencia la semana pasada para explicar su hoja de ruta, también trató de sacudirse las vinculaciones políticas asegurando que no conocía a Pedro Sánchez. En esta ocasión ha continuado esa senda y ha advertido de que "tampoco dependo del Gobierno, porque me ha elegido el Parlamento y después me ha ratificado el Consejo de Administración". En este punto, ha tendido la mano a las filas populares asegurando que "tampoco estoy a la greña con nadie". "Estoy abierto a que podamos colaborar".

En una de las preguntas del diputado de Vox, Manuel Mariscal, reclamó abiertamente la presencia de "tertulianos que representen a Vox" en la radiotelevisión pública, recordando la declaración de intenciones de López, que la semana pasada avanzó en que la pluralidad territorial de España se vería reflejada en su plantel de colaboradores y se comprometió a aumentar la presencia del catalán. En este punto, preguntó si además "defenderá también la pluralidad política en RTVE" y cuestionó si había mantenido reuniones con el ministro de Transformación Digital, Óscar López, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, pese a no haberlo hecho con el presidente del Gobierno.

Estas consideraciones rebelaron al máximo representante de la corporación pública. "La hoja de ruta [de RTVE] la he diseñado yo, en mi casa. Nadie me dijo lo que había que hacer. Nadie me pidió que pasara previamente mi intervención y nadie del Gobierno, absolutamente nadie, me pidió conocer cuál era la hoja de ruta que yo tenía para RTVE".

El presidente de RTVE se comprometió con la independencia informativa de la radiotelevisión pública, e informó que así lo había trasladado a los trabajadores de la casa."No tengo ninguna intención de entrar en la línea editorial de RTVE. Me he comprometido con el Consejo de Informativos a no tener acceso al programa de edición de noticias"; defendió.

"No me corresponde hacer una valoración"

En las filas populares también preguntaron por las críticas al decreto emitidas por el propio Consejo de Informativos de RTVE, que advirtió de que las nuevas reglas podían comprometer la independencia informativa de la corporación. Unas consideraciones que José Pablo López evitó entrar a valorar, antes de asegurar que "respeto profundamente su opinión". "Estoy de acuerdo en que todos puedan expresar libremente su opinión, porque para eso estamos en un país plenamente democrático y soy favorable al debate político, pero no me corresponde a mí hacer una valoración de una norma que se ha aprobado en una cámara conforme e un procedimiento previamente establecido", defendió el presidente de RTVE, evitando entrar en la refriega política que ha envuelto la aprobación del polémico decreto y su propio nombramiento, junto al del resto del Consejo de Administración.

En otra de las preguntas del PP, le pedían una valoración sobre si "considera democrático excluir al Consejo de Administración de la contratación de productos y programas audiovisuales", una cuestión que López repelió en su respuesta. "Ni debo ni puedo hacer ninguna valoración sobre el contenido de la norma, tengo que cumplir la norma y además hacerlo con un compromiso adicional, que es el de la transparencia y la información, tanto al Consejo de Administración como a los Ciudadanos, y tenga por seguro que ese compromiso se va a cumplir".

El presidente de RTVE informó en su anterior comparecencia la semana pasada que publicaría todos los contratos firmados por la corporación con carácter mensual. En este punto, mostró su intención de ejercerlas de una manera "dialogada": "El problema de las competencias no son las competencias en sí mismas, sino cómo se ejercen las competencias", comenzó. "Se pueden ejercer aplicando la norma de una manera estricta o desde un punto de vista dialogado, consultando distintos puntos de vista. Y en ese punto nos vamos a encontrar todos", continuó. Señaló además que el Consejo de Administración sería puntualmente informado de cada uno de los contratos firmados, aunque desde el PP le requirieron en varias ocasiones el compromiso de que informara al máximo órgano de dirección con carácter previo a la firma de estos contratos, un punto que evitó suscribir, pese a la insistencia de los populares.