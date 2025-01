El presidente de RTVE confirma que habrá "oferta propia" en catalán en 'La 2', como anunció Junts, y lo llevará al canal infantil y al fútbol

El presidente de RTVE, José Pablo López, confirma que La 2 tendrá una "oferta de contenidos propia en lengua catalana" sólo un día después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, asegurase que habían alcanzado un acuerdo para que este canal se emitiera "íntegramente en catalán". El directivo, que lleva menos de dos meses en el cargo, no ha hecho alusión alguna a ese acuerdo pese a las preguntas de la oposición, pero sí ha avanzado un aumento de la oferta en catalán en la segunda cadena de TVE, pero también en otros espacios como el canal infantil Clan o las retransmisiones de partidos de fútbol en los que participen equipos catalanes.

El presidente de RTVE evitó hacer referencia expresa al acuerdo que Nogueras dijo haber sellado con él, y aludió a "informaciones inexactas", al tiempo en que trató de desvincularse de cualquier influencia política, ante las acusaciones de PP y Vox. "Jamás he recibido ninguna instrucción del Gobierno, ni cuando estaba como director de contenidos, ni ahora", aseguró en respuesta al diputado del PP, donde defendió su trabajo "con un criterio profesional".López también negó conocer a Pedro Sánchez. "Lo he visto de lejos en algún canapé"; "no me he cruzado ni un buenos días".

López compareció este mediodía en la Comisión Mixta para el Control de RTVE en el Congreso de los Diputados, donde explicó su proyecto para la corporación y su meta de lograr un equilibrio presupuestario de aquí a finales de año. En una extensa presentación, el nuevo presidente insistió en el mayor peso que tendrán los centros territoriales, para lo que creó una nueva Dirección Territorial dirigida por Cristina Bravo, y ha hecho una mención especial a Cataluña: "Debemos trabajar para que Catalunya se encuentre atendida dentro de la oferta de RTVE con una programación en lengua catalana", avanzó López.

En este sentido adelantó que antes de que termine 2025 habrá una "emisión dual, en catalán y castellano, de los contenidos infantiles de Clan TV en Cataluña", con un sistema de doblaje en esa lengua. Aunque no ha hecho referencia en su comparecencia, también está previsto que RTVE lleve el catalán a las narraciones deportivas. Fuentes de la corporación avanzan que los partidos emitidos por RTVE (La Liga), en los que participen equipos catalanes también tendrán doblaje en esta lengua, algo que se materializará ya en el partido de la Liga Valencia-Barcelona el próximo 6 de febrero.

El presidente de RTVE también señaló el aumento del catalán en La 2. "Trabajamos en la articulación a través de La 2 de una oferta de contenidos propia en lengua catalana", comenzó López, que destacó proyectos ya en marcha y producidos en los estudios de Sant Cugat como Café d'Idées de Gemma Nierga o el magazine de tarde, 'L'altaveu'. Ambos programas, señalan fuentes conocedoras de RTVE, prevén alargar su duración para aumentar el número de horas en la parrilla emitidas en catalán. "Trabajamos para ampliar esta presencia y para presentar una oferta conjunta al público catalanoparlante", señaló López, que anunció que presentaría una propuesta al Consejo de Administración "en las próximas semanas".

El presidente de RTVE quiso especificar, "para evitar cualquier tipo de confusión, que ningún espectador de TVE se verá privado de la programación que actualmente emitimos". El máximo responsable de RTVE apuntó a que más allá del catalán, también tenía intención de ampliar la emisión de contenidos en otras lenguas oficiales como euskera o gallego,

La polémica surgió este miércoles, cuando la portavoz de Junts en el Congreso, Nogueras, reveló que uno de los puntos del acuerdo para apoyar el nombramiento de López y el nuevo Consejo de Administración consistía en tener un canal íntegramente en catalán. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, confirmó este miércoles que la voluntad es “reordenar el espacio audiovisual” para que TVE pueda ofrecer en Cataluña “un canal íntegramente en lengua catalana”. Un cambio “fundamental” para Dalmau, que avanzó que se concretará “antes de verano”.

El Congreso avaló en noviembre la composición del organismo, que incluye a Miquel Calçada –a propuesta de Junts- y a Sergi Sol –a propuesta de ERC-. En el debate parlamentario antes de nombrar al nuevo presidente de RTVE, los diputados independentistas ya dejaron clara su posición. En el debate de convalidación del polémico decreto sobre RTVE en el Congreso el día posterior a la DANA de Valencia, la diputada de Junts Pilar Calvo vinculó su apoyo a la medida a la extensión del catalán en la radiotelevisión pública: "Daremos apoyo solo a esa opción que haga una apuesta clara por el catalán". Los términos del acuerdo parecen salir a la luz tres meses después.