El PP votará 'sí' al nuevo decreto que sube las pensiones aunque incluye el palacete al PNV

Giro de 180 grados. El PP votará 'sí' al nuevo decreto modificado que el Consejo de Ministros aprobó este martes tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts. Son 29 medidas, redactadas en 80 folios, que entrarán en vigor este jueves. Las más relevantes y de más impacto económico y social son la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la DANA y el volcán de la Palma.

El pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont había dejado al PP en una posición incómoda y, después de 24 horas sin querer aclarar cuál sería su sentido de voto, Alberto Núñez Feijóo ha publicado varios mensajes en X (antes Twitter) para anunciar que sus diputados dirán 'sí' al nuevo decreto, pese a que este incluye la cesión al PNV de un palacete en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi y entregado al régimen franquista. Para los populares, que llamaron "miserable" en varias ocasiones al PNV por solicitar ese edificio, eso era hasta ahora una línea roja, pero se ha esfumado.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos 'sí 'a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", ha dicho Feijóo en X.

Según el jefe de la oposición, el "nuevo decreto ómnibus acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas" y también demuestra que trabaja "al dictado del independentismo". "Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles", se queja. Los conservadores argumentaron su 'no' de la semana pasada en el Congreso porque el primer decreto ómnibus incluía 80 medidas de muy diferentes asuntos y pusieron el foco en el palacete.

Tras el rechazo del PP y Junts, el decreto decayó y el Ejecutivo volvió a negociar con los posconvergentes para poder sacarlo adelante. Para ello, Sánchez redujo a 29 las iniciativas incluidas y aceptó la exigencia de Junts de poder tramitar al menos una proposición no de ley que le instará a él, como presidente del Gobierno, a someterse a una cuestión de confianza. La última palabra será de Sánchez, y ya ha dicho que no lo hará, pero permite a Puigdemont apuntarse ese tanto.

Anuncio en X

Pese a que ha renegado muchas veces de "la política del tuit", Feijóo ha querido hacer el anuncio en esa red social. Durante toda la mañana, altos cargos de su partido como el portavoz, Borja Sémper, y la secretaria general, Cuca Gamarra, habían pedido tiempo para leer "a fondo" y hasta "la última coma" los 80 folios del decreto porque decían que no se fían del Gobierno. Finalmente, ese análisis ha llevado al líder de los populares a decidir que sí lo apoyarán y también ha querido anunciarlo, algo que no suele hacer. De hecho, los conservadores se jactan cada semana de no adelantar el sentido de las votaciones en el Congreso y lo suelen desvelar directamente en la tribuna el día del debate. En esta ocasión, teniendo en cuenta la situación incómoda en la que habían quedado por las medidas de las que se trata, Feijóo ha decidido deshojar ya la margarita y anunciar el 'sí'.