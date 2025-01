El Gobierno no cede a la presión de Junts y descarta aprobar este martes la subida de las pensiones

Pedro Sánchez insiste en aprobar tal y como está el decreto del escudo social, que fue tumbado el pasado miércoles por los votos en contra del PP, Vox y Junts. La Moncloa no contempla cambios de fondo en el articulado del texto, que incluye la revalorización de las pensiones, la prohibición de los desahucios a las familias más vulnerables y las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA de Valencia. Pero el presidente del Gobierno no quiere exponerse a una nueva derrota, que profundizaría aún más en su imagen de debilidad parlamentaria y aumentaría la presión para poner fin a la legislatura y adelantar las elecciones, algo que Sánchez descarta de plano. De momento, el Ejecutivo quiere esperar para volver a atraer a los posconvergentes y después activar el decreto.

Salvo cambios de última hora, habrá que aguardar como mínimo al Consejo de Ministros de la semana que viene para que se apruebe la norma. No está previsto que el Ejecutivo dé el paso este martes, según confirman fuentes de la Moncloa y de varios ministerios, y tampoco se contempla una convocatoria extraordinaria.

La posición del Ejecutivo choca aquí con la de Junts. Los posconvergentes, cuyo discurso sobre el contenido del decreto es muy similar al del PP (ponen pegas a la moratoria de desahucios y quieren prorrogar las bajadas en el IVA a los alimentos básicos y la electricidad), han pedido este lunes que el Gobierno apruebe mañana de forma “individualizada” la revalorización de las pensiones y el ingreso mínimo vital, así como las ayudas al transporte y a los damnificados por el trágico temporal del pasado otoño.

Pero la Moncloa no cede a la presión del partido de Carles Puigdemont. Los colaboradores de Sánchez insisten en que los posconvergentes ya dieron su visto bueno a todas las medidas del escudo social en diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto que fue rechazado la semana pasada, y consideran que el voto en contra de los siete diputados de la formación independentista obedeció a “causas” que no tienen que ver con la norma en sí misma. Aquí los socialistas tienen en parte el apoyo de Sumar, su socio de coalición, pero con algunos matices temporales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado este lunes por aprobar “si puede ser mañana” todo el “decreto ómnibus”.

Las carpetas pendientes

El PSOE, mientras tanto, pide “tiempo” para reconducir los puentes con Junts. Más allá de las iniciativas concretas del escudo social, los posconvergentes han tomado mucha distancia de Sánchez en los últimos meses, votando en diciembre con el PP a la hora de derogar el impuesto a las energéticas, porque consideran que este no ha cumplido con sus compromisos. Puigdemont sigue sin beneficiarse de la amnistía, al fallar el Tribunal Supremo que no se le debe aplicar. El catalán no es un idioma oficial en la UE. Las competencias de migración aún no se han transferido a la Generalitat. El jefe del Ejecutivo no se ha reunido todavía con el expresident de la Generalitat. Y por el camino también ha aparecido la tramitación de la proposición no de ley en la que Junts reclama que Sánchez se someta a una cuestión de confianza para comprobar si cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso, una iniciativa cuyo destino final, tras haber postergado la decisión en un par de ocasiones la Mesa de la Cámara baja, no llegará hasta el 4 de febrero.

“Ante la coalición negacionista, voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción para que la gente tenga sus derechos. Los derechos que el PP y Vox les han cercenado”, dijo Sánchez el domingo durante un acto del PSOE en Canarias. El presidente se cuidó mucho de no incluir a Junts en el mismo paquete que los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En la Moncloa confían todavía en reconducir el choque con Puigdemont. No tanto gracias a un acuerdo sobre las medidas del decreto, que Sánchez ya ha dejado claro que quiere aprobar sin cambios, como en avances sobre las otras carpetas: migración, encuentro entre ambos dirigentes y amnistía, con la idea de que el Tribunal Constitucional tomaría una decisión sobre la aplicación de la norma a Puigdemont como pronto este verano.