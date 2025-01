Darío Villagrasa dice adiós a las primarias: Pilar Alegría dirigirá el PSOE aragonés

Hasta aquí llegó el sueño de Darío Villagrasa. El diputado autonómico y alcalde de Bujaraloz ha anunciado este viernes desde la sede del partido, desde "la casa del pueblo", que no se presentará a liderar el PSOE Aragón. El camino queda ahora libre para la otra candidata, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que al mediodía oficializará su candidatura a liderar el partido, a priori la única, tras sumar apoyos del sector 'lambanista' en las últimas jornadas.

Villagrasa era el único candidato en toda España que se enfrentaba en primarias a un ministro de Pedro Sánchez. En las últimas horas, tras una cascada de pérdida de apoyos, el también alcalde de Bujaraloz había mantenido la incógnita sobre su futuro y ha optado por agotar los plazos hasta el inicio del periodo de registro de precandidaturas.

Voces de las distintas familias socialistas recalcaban en los últimos días que la mejor salida era llegar a un acuerdo “cuanto antes” para evitar el desgaste de unas primarias poco igualadas, puesto que tras el viraje de varias agrupaciones socialistas en Zaragoza capital, el respaldo a quien ha sido secretario de Organización de Lambán quedaba muy mermado.

Darío Villagrasa ha comparecido solo en el hall de la sede del partido, donde ha recordado las numerosas ruedas de prensa que ha ofrecido en su etapa como secretario de Organización. Quien fuera el único contrincante de Pilar Alegría ha reconocido contactos con su "compañera" en las últimas horas y ha hecho una llamada a la "unidad".

Eso sí, Villagrasa ha expresado que el fin de su candidatura no implica "la derrota del 'lambanismo'" en la comunidad autónoma. "No hay derrota del 'lambanismo'. La presidencia y la secretaría general de Javier Lambán ha dado a Aragón un tiempo de progreso, riqueza, serivicos públicos y defensa de la igualdad que reivindico y de la que me siento orgulloso", ha defendido Villagrasa.

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha trasladado su apoyo a Villagrasa coincidiendo con la comparecencia de prensa de la renuncia de Villagrasa, su número dos en la última etapa.

"Querido Darío Villagrasa: has sido un dignísimo candidato y hubieras sido un gran Secretario General del PSOE de Aragón. Gracias por tu esfuerzo, que, a buen seguro, no habrá sido en vano", ha expresado el expresidente de Aragón en su perfil en la red social X.

El cambio de parecer de la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, este miércoles, fue el inicio del final de la carrera de Villagrasa. Ranera, mujer de confianza del secretario general y expresidente autonómico, Javier Lambán, quien apostó por ella como candidata a la Alcaldía de Zaragoza en la última legislatura, mostró su apoyo a Pilar Alegría, a quien tuvo que sustuir tras perder ésta la alcaldía frente a Jorge Azcón por el pacto entre PP y Ciudadanos.

La pérdida definitiva de poder en la capital aragonesa por parte de Villagrasa, sin fuerza en las agrupaciones ni entre los concejales del consistorio, ponía imposible la principal plaza de la comunidad para el lambanismo, mostrando la desigualdad de la batalla. Especialmente destacado fue el viraje de agrupaciones que habían pujado por el paso adelante de Villagrasa, que se vio desprovisto de unos votos necesarios para disputar la contienda en términos de relativa igualdad.

En el resto del territorio, el asunto no pintaba mucho mejor para un Villagrasa que ya el pasado lunes 13 de diciembre deslizó la posibilidad de hablar con el sector de Alegría en busca de una única lista para renovar el PSOE. La provincia de Huesca, alineada con Ferraz y ferviente defensora de la ministra de Educación para liderar el partido, era zona imposible para el alcalde de Bujaraloz, incluso, en su comarca, Los Monegros, donde el entorno de Pilar Alegría asegura que tendría mayoría.

Villagrasa ha sido el 'número 2' de Lambán en una recta final de su mandato marcada por las discrepancias con la federación del Alto Aragón, donde tenía difícil arañar algún apoyo de la militancia.

En Teruel, la fractura venía por debajo. La confianza en que Mayte Pérez, miembro del núcleo duro del expresidente y secretaria general de los socialistas turolenses, amarraría la provincia para Villagrasa no se ha cumplido. El proyecto de Alegría también ha oradado apoyos en un territorio fiel a Lambán, pero con discrepancias internas y una división latente.

La presencia de Javier Baigorri, secretario de Organización en Teruel, en el acto de Alegría en La Zaida fue uno de los síntomas de que la provincia no era tan lambanista como se pensaba.

El trabajo incansable de Villagrasa por todo el territorio en las últimas semanas, distribuido por muchas comarcas, no surtió efecto y hoy llega el final de una carrera que, oficialmente, ni siquiera había comenzado.

Después de los contactos de las últimas horas con el equipo de Pilar Alegría, en las próximas horas o días debería dirimirse hasta qué punto su retirada se transforma en la integración en el proyecto de una ministra que ha repetido hasta la saciedad la palabra "unidad" en cada uno de sus encuentros con la militancia aragonesa.

Si no hay sorpresas ni un candidato alternativo al término del plazo para registrar precandidaturas el próximo lunes a las 12.00 horas, Pilar Alegría será proclamada secretaria general en ese momento, tomando el relevo de Javier Lambán en el PSOE de Aragón tras 13 años.