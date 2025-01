El Gobierno negocia in extremis con Junts para salvar la subida de las pensiones tras las críticas del PP

El Gobierno ha estrenado la actividad parlamentaria de este 2025 con incertidumbre. "Espero la convalidación de este real decreto", ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en referencia al real decreto 'ómnibus' en el que el Ejecutivo ha incluido desde ayudas al transporte público a la revalorización de las pensiones con el IPC, pasando por ayudas a los afectados por la DANA o por la erupción del volcán de la Palma. Para su aprobación es necesario el voto a favor de Junts, después de que el PP haya mostrado su rechazo a la norma, y los socialistas se afanan por conseguirlo después de que el pasado viernes Carles Puigdemont suspendiera las negociaciones.

"¿A alguno de ustedes le han votado para bajar las pensiones de nuestros pensionistas, para suprimir las ayudas al transporte público o para no ayudar a los afectados de la DANA? Porque si votan ustedes que no están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público y no están ayudando a los afectados de la DANA", ha dicho Bolaños desde la tribuna del Congreso al defender el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2024. Minutos antes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que negociarán hasta el momento de la votación. "Cuesta mucho ver cómo los grupos parlamentarios anteponen el interés partidario al interés general. No tiene justificación. Pero allá cada uno", ha añadido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junts directamente no ha participado en el debate, en un síntoma de que la negociación continúa en marcha. Fuentes del partido que lidera Carles Puigdemont explican que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, intervendrá más tarde, cuando le toque el turno a los otros dos decretos que se debaten y votan este miércoles. Pero ahí no se espera ninguna sorpresa. El del impuesto a las energéticas será rechazado, con los votos en contra del PP, Vox, Junts y PNV. El de reforma de las jubilaciones, que fue pactado con los sindicatos y la patronal, saldrá adelante gracias al apoyo de los populares.

En el decreto ómnibus, de momento, todo sigue en el aire. "Pueden pasar cosas" hasta las dos o tres de la tarde, cuando se calcula que tenga lugar la votación, señalan los colaboradores de Pedro Sánchez. Los socialistas no tiran la toalla con el partido de Puigdemont y los contactos se multiplican. En un momento del debate, Bolaños ha salido a la carrera del hemiciclo con el móvil en la mano. "Comienzan a sonar los teléfonos", ha dicho. Poco después, los siete diputados de Junts han entrado en bloque. No han querido anticipar el sentido de su voto.

Los populares, que no han querido concretar en la tribuna su posición (abstención o 'no'), han arremetido duramente contra el real decreto. El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que la iniciativa está plagada de "chantajes y recortes" y ha denunciado el "poco respeto al ordenamiento jurídico, a las Cortes Generales y a los españoles" que implica esta "amalgama normativa". "No vamos a respaldar esta invención", ha sentenciado. Así, el Gobierno solo tiene asegurados sus propios votos -los de PSOE y Sumar- y los del resto de socios: ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. 171 votos que serían insuficiente si el PP no se abstiene o Junts no apoyan la iniciativa.

Amplitud de las medidas

La amplitud del real decreto ley ha sido criticado por la práctica mayoría de las formaciones políticas. Incluidos los socios del Gobierno. En concreto, la norma recoge una subida de las pensiones contributivas del 2,8%, el incremento de las pensiones mínimas, un 6% y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, un 9%. También prorroga los descuentos del transporte público, así como la prohibición de interrumpir los suministros básicos para los consumidores vulnerables o de desahuciar a este colectivo. Además, incluye la entrega de un palace en París al PNV después de que les fuera arrebatado hace 74 años.

La propia diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha criticado que el real decreto incluya "medidas tan variadas". Un reproche que se ha repetido en varios momentos del debate. La parlamentaria de ERC Inés Granollers ha denunciado que el Gobierno haya introducido "de todo"; la diputa de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha pedido al Ejecutivo que "no mezclen unas cosas con otras"; y el portavoz del BNG, Nestor Rego, ha señalado también este "mal hábito" del PSOE.