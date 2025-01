Sánchez se reunirá el jueves con alcaldes de la DANA en Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este jueves a Valencia para reunirse con los alcaldes de la DANA. Será su primera visita a la provincia tras su paso por Paiporta el 3 de noviembre de 2024, cuando acudió junto a los reyes y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en una visita que es recordada por la lluvia de fango lanzada sobre la autoridades en señal de protesta y el intento de agresión de algunos a Sánchez y su vehículo.

El jefe del Ejecutivo acude a presidir una reunión interministerial a la que el Gobierno de España invitará a los alcaldes que todavía siguen en emergencia, según informan fuentes oficiales. La previsión es invitar a los alcaldes de los 28 municipios que permanecen en emergencia 2 tras la desescalada iniciada por el Consell la semana pasada.

El encuentro tendrá lugar en la Delegación del Gobierno en Valencia y, si no hay cambio de última hora, no hay intención de que Sánchez pise los municipios arrasados por la riada del 29 de octubre. No está en los planes porque forzaría a un despliegue de seguridad alto (más después de los incidentes de Paiporta) y a desplazar unidades que ahora están dedicadas a la recuperación, señalan las fuentes citadas.

Sánchez estará así en Valencia antes de su visita del 1 de febrero para inaugurar el congreso del PSPV.