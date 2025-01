Dos abogados de la pareja de Ayuso denuncian entradas en sus domicilios y robo de un ordenador

Dos de los abogados del equipo de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el arquitecto que reformó su vivienda han denunciado haber sufrido robos en su casa en los últimos días. A la abogada Guadalupe Sánchez --que forma parte del equipo jurídico que acusa ante el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- le sustrajeron además su ordenador portátil de uso profesional.

Así señalan a este diario fuentes de la defensa del empresario, que detallan que en el caso de Carlos Neira, abogado que lleva la defensa de González Amador en la causa que se instruye contra él por un presunto fraude a Hacienda la entrada en su domicilio se produjo el pasado mes de diciembre, y los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil. En este caso le registraron la casa, en la que no conservaba ningún dispositivo informático, pero no se llevaron nada. La investigación policial se lleva a cabo sin que haya trascendido ninguna conclusión al respecto.

Coche abierto

Por otra parte, las mismas fuentes señalan que el pasado 4 de diciembre González Amador se encontró con que habían abierto su coche en el garaje de su trabajo y que no se llevaron ni las tarjetas de crédito ni una pequeña cantidad en efectivo que llevaba en el vehículo. Antes había observado un coche sospechoso con múltiples antenas en el techo en los alrededores de su domicilio. Aunque en su momento no lo denunció por no haberle sido sustraído nada del interior, a la vista de los acontecimientos, también lo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

Además. fin de semana han entrado en el domicilio del arquitecto que realizó la reforma del piso. No tenía allí dispositivos informáticos y no se llevaron nada. Las mismas fuentes señalan que el 24 de mayo de 2023, días antes de las elecciones, también entraron en la casa del artista Nacho Cano. En este caso tampoco se llevaron nada a pesar de que conservaba en el domicilio objetos de valor.