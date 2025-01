Sumar avala el cese de Pallete en Telefónica pero carga contra su "escandalosa indemnización" y propondrá limitarlas por ley

Sumar avala el cese fulminante de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica y su sustitución por Marc Murtra, hasta ahora presidente del Indra. El socio minoritario del Gobierno no fue informado sobre el movimiento diseñado en Moncloa, que citó a los directivos de Telefónica en el complejo presidencial el pasado viernes para informar de la operación, que finalmente se ejecutó el sábado en Consejo de Administración Extraordinario. Una operación que, pese a desconocerla, apoyan los de Yolanda Díaz, que sí cargan duramente contra la "escandalosa indemnización" que recibirá Pallete por parte de la compañía, que en Sumar cifran en los 45 millones de euros. La formación ha avanzado además que propondrá una reforma legal para limitar por ley estas indemnizaciones.

El portavoz del partido, Ernest Urtasun, dio la bienvenida al cese este lunes en rueda de prensa, y defendió que "el cambio de presidencia es positiva", aunque sí cuestionó la cuantía que percibirá tras abandonar el puesto, una cifra "escandalosa" según repitió en numerosas ocasiones. Las indemnizaciones están reguladas en el Real Decreto 1382/1985, donde "no se establece ninguna limitación". El también ministro de Cultura apuntó a una reforma de esta normativa para "limitar por ley estas indemnizaciones escandalosas, que están en el origen del aumento de la brecha de desigualdad y operan como incentivo a la mala gestión de las empresas". El dirigente de Sumar avanzó que todavía tendrán que estudiar cómo articulan la propuesta de reforma.

Urtasun no dudó en cuestionar la labor de Pallete al frente de la compañía durante los últimos cinco años, asegurando que "su gestión ha provocado pérdidas de 5.000 empleos en Telefónica y el encarecimiento de los precios". En este sentido, señaló que la renovación "es una oportunidad" para cumplir dos objetivos en la nueva presidencia: "Acabar con la exclusión social de los servicios básicos como internet", para lograr que haya cobertura en todos los lugares del país, y "que los consumidores salgan ganando", sugiriendo así una reducción de precios.

Urtasun negó tener conocimiento del relevo con carácter previo, asegurando que "no participamos" en esos cambios, y fue preguntado en varias ocasiones si respaldaba las formas en que se habían llevado a cabo los cambios en Telefónica por parte de Moncloa, que hizo valer el 10% de participación del Estado a través del SEPI y que negoció con otros accionistas clave para lograr su apoyo al relevo, que ejecutó en fin de semana. Sobre este asunto, el portavoz de Sumar enmarcó lo sucedido dentro de la normalidad y lo dibujó como un proceso de diálogo, al tiempo en que aprovechó para criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Me han extrañado unas informaciones que dicen que Feijóo empezó a llamar a miembros del Consejo de Administración de Telefónica, desconocía que el PP tuviera acciones", ironizó. "Me extraña eso, no que el Gobierno dialogue con el resto de accionarariado para tomar decisiones".

El también ministro de Cultura defendió la necesidad de ampliar la participación del Estado en empresas estratégicas, con el argumento de que España "es uno de los países que menos presencia tiene" en este tipo de compañías frente a estados como Alemania, Francia o Italia. Una circunstancia que a su juicio "es fruto del proceso de privatización", que a su juicio fue "un gravísimo error que tenemos que revertir".