Rufián dimite como concejal de ERC en el municipio catalán de Santa Coloma y pone fin a su etapa municipal

El periplo colomense de Gabriel Rufián llega a su fin. El líder republicano ha renunciado este 17 de enero a su acta de concejal en Santa Coloma de Gramenet y no repetirá como cabeza de lista de la candidatura de ERC para las elecciones municipales de 2027. En consonancia con la nueva dirección nacional del partido, el diputado pretende así centrarse en el Congreso de los Diputados y dejar paso a otro alcaldable para los próximos comicios locales, según un comunicado emitido por la sección local de ERC en Santa Coloma. Del Congreso no se moverá, pues Rufián es uno de los soldados más fieles del junquerismo. Su desembarco en octubre de 2022 en la política local no fue una elección propia, sino una apuesta personal de Oriol Junqueras, cuyo liderazgo en ERC acaba de ser revalidado.

La dimisión de Rufián supone el desenlace a la estrategia republicana de convertirle en símbolo de lucha contra el dominio socialista no únicamente en Santa Coloma, sino en las ciudades del área metropolitana de Barcelona. El 'efecto Rufián', sin embargo, fue prácticamente inexistente en las municipales de 2023: Núria Parlon (PSC), ahora 'consellera' de Interior', revalidó su mayoría absoluta reforzada en Santa Coloma, y la ERC de Rufián tan sólo logró sumar un concejal más a los tres ediles que ya había cosechado en 2019. Los resultados, eso sí, fueron los mejores del histórico electoral de los republicanos en la ciudad del Barcelonès: 5.880 ciudadanos (14,9%) confiaron en los republicanos, unos 1.400 más que en 2019 (+9,9%).

El 'efecto Rufián' tuvo más que ver con amortiguar una caída local, que ERC sí sufrió en Badalona o L'Hospitalet, que con siquiera aspirar a plantar cara al PSC. Más allá de la campaña de las municipales, el perfil bajo de Rufián ha sido la tónica desde finales de 2023: apenas ha frecuentado plenos municipales, no han trascendido relevantes acciones de oposición al Gobierno municipal socialista y ni siquiera estuvo en la histórica despedida de Parlon de la alcaldía colomense, la cual cedió a la también socialista Mireia González.

Así, Rufián se hizo escuchar más en la precampaña y la campaña de esas elecciones locales de 2023. Mantuvo varios rifirrafes con la alcaldesa y denunció que el Ayuntamiento le vetaba algunos actos electorales -el consistorio siempre lo negó-. Oficialmente, el PSC siempre trató con desdén el desembarco municipal del republicano, quitándole importancia. La realidad, sin embargo, es que tuvo que movilizarse e hizo desfilar a algunos ministros por Santa Coloma -como Miquel Iceta o Raquel Sánchez- con jugosas promesas electorales. Mediáticamente, nunca se había hablado tanto de Santa Coloma en una campaña de las municipales.

La salida de Rufián de la política local está hablada y pactada con el propio Junqueras y la nueva dirección de ERC, explican desde su entorno. El objetivo es centrarse en su papel en Madrid, que se ha visto reforzado con la victoria de Junqueras en las elecciones internas para escoger al líder del partido. Rufián apoyó desde el principio la candidatura junquerista. Si hubiera ganado otra candidatura, su liderazgo en el grupo parlamentario hubiera peligrado.

Una década en el candelero

Rufián lleva ya una década en el candelero político. Empezó en 2014 como activista de Súmate, la entidad de castellanohablantes partidarios de la independencia de Catalunya. Eran tiempos de pleno auge del 'procés'. Su tirón mediático le valió un ascenso meteórico: primero entró en la ANC y en 2016 Junqueras ya le ofreció el liderazgo de la candidatura de ERC al Congreso. De allí no se ha movido. En todo este tiempo ha logrado los mejores resultados de siempre para ERC -cosechó en 2019 más de un millón de votos y 15 diputados-, pero en las últimas elecciones generales cayó hasta los siete escaños. Su futuro está por escribir, pero no será en Santa Coloma.

"Desde Esquerra Republicana Gramenet queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Gabriel Rufián por su dedicación y compromiso durante esta primera mitad del mandato como miembro de nuestro grupo municipal y, al mismo tiempo, como diputado en el Congreso. Su labor ha sido fundamental para llevar a Santa Coloma de Gramenet al centro del debate político, tanto en el ámbito local como estatal", reza el comunicado de ERC Gramenet.

En la presentación de su candidatura en febrero de 2023, Rufián afirmó públicamente que batir la mayoría absoluta de Parlon era "el más colosal y extraordinario reto de nuestras vidas". Meses antes, en octubre de 2022, declaraba en este diario que "no pensaba dejar tirada a la gente de Santa Coloma". Poco más de dos años después, Rufián se despide de Santa Coloma y le relevará Salva Clavera, quien ya fue edil republicano en el anterior mandato.