María Jesús Montero tiene vía libre en el PSOE de Andalucía y no habrá primarias

Este sábado acaba plazo para reunir los vales necesarios para acudir a las primarias del PSOE-A. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tendrá rival. El catedrático Luis Ángel Hierro ha comunicado que no ha conseguido el 12% de avales. "Mañana a las 11:00 formalizaré en la sede del PSOE andaluz la retirada de la precandidatura", comunicó en sus redes sociales.

Fue el pasado sábado 11 cuando, a primer ahora de la mañana, se abría la posibilidad de poder avalar a un candidato telemáticamente. Durante una semana, los precandidatos han podido recoger firmas tanto en persona como telemáticamente. A una jornada de que se cierre esta primera parte del proceso, el PSOE andaluz no adelanta las cifras. Fuentes de la formación consultadas por El Correo de Andalucía señalan que no se darán a conocer los avales definitivos hasta que no se cumpla el plazo este sábado 18 a las 12:00.

De cara a estas primarias el partido había aumentado el número de avales necesarios al 12% de la militancia, mientras que en las últimas primarias solo hacía falta el 2%. La decisión se tomó en el último Congreso Federal celebrado en Sevilla en diciembre y un mes después la decisión ya está en marcha. La decisión fue consensuada por todos los secretarios de organización con la eficacia como objetivo. Así, en Andalucía para ser candidato hacen falta casi 5.000 avales.

Cae la militancia

Esta cifra no es problema para Montero, que consiguió reunir a centenares de militantes el día que anunció su candidatura a liderar la formación. Sin embargo, es más difícil para Hierro, un outsider que ya intentó liderar el partido en las anteriores primarias y carece de cargo político alguno. No importa que desde San Vicente se guarde silencio sobre el proceso, son muchos los que ya daban por hecho que será Montero la única que consiga reunir las firmas necesarias, incluso desde el Gobierno andaluz consideran, ya que será ella su rival.

Desde la candidatura de Hierro ya habían advertido de que este aumento de los avales era una barrera para conseguir su objetivo. El catedrático de la Universidad de Sevilla logró ser candidato en las primarias de 2021, en aquel momento se enfrentó a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y al todavía secretario general del partido, Juan Espadas. Entonces necesitaba el aval el 2% del censo y consiguió reunir 1.400 apoyos. Al presentar su precandidatura, Hierro acusaba a la cúpula del partido de haber "subido el porcentaje de avales al 12% porque hay mucho interés en que no se puedan recoger".

En total 41.000 personas están llamadas a participar en este proceso entre militantes, afiliados y miembros de Juventudes. La cifra, aunque es la más alta entre las federaciones socialistas, es muy inferior a la que hubo en 2021, cuando había 46.577 personas, 5.500 personas más que ahora, o las nacionales en las que Díaz se enfrentó a Pedro Sánchez, cuando hasta 45.759 andaluces estaban llamados a participar.

40 años sin primarias

En realidad la celebración de primarias no ha sido la forma habitual de elegir al secretario general en Andalucía. No era necesario. Según el reglamento del PSOE, si el candidato que se presenta es quien gobierna en el momento que se produce un congreso regional, no es necesario pasar por las urnas y los socialistas no tenían problemas en las citas electorales en la comunidad autónoma hasta 2018.

Tras 40 años de poder socialista en el territorio andaluz, no fue hasta 2021 cuando hizo falta convocar primarias en el PSOE-A, cuando el PSOE se convirtió en oposición. Tras la derrota electoral de 2018, en 2021 el partido abrió el proceso para un nuevo liderazgo y los militantes andaluces tuvieron que votar. Juan Espadas salió vencedor de una pugna con la que hasta entonces era secretaria general. El que fuera alcalde de Sevilla alcanzó un 55,19% de los apoyos frente al 38,4% que logró Díaz. En aquel momento, Hierro atesoró el 5,51% de los respaldos. En el proceso participaron más de 31.000 socialistas.

Aquellas primarias abrieron un proceso de ruptura en el socialismo que cuatro años después no se ha cerrado y en Ferraz no quieren repetir las primarias para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Este sábado se conocerá qué le depara a los socialistas andaluces en su futuro más próximo, aunque este parece que está claro. Por el momento, Montero, que se siente ganadora, ya ha dado pasos para que esto no se repita. "Cuando pase este proceso él está invitado a participar en ese proceso y que trabajemos juntos", dijo este jueves en una entrevista en Canal Sur.