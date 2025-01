La fiscal superior de Madrid preguntó a García Ortiz si él filtró el correo del novio de Ayuso y éste respondió: "Eso ahora no importa"

"¿Has filtrado tú?, preguntó la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la mañana del 14 de marzo, a lo que éste respondió: "Eso ahora no importa". La conversación tuvo lugar mientras ella viajaba en un taxi y ambos trataban la publicación de una nota de prensa que saliera a a desmentir la información que atribuía la iniciativa del pacto al ministerio público y no a la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como en realidad había ocurrido, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalaron que Lastra explicó ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que inquirió al fiscal general en esos términos mientras hablaban, "quemada" por la situación, cuando ella iba en un taxi, porque las informaciones que estaba leyendo en prensa incluían datos que solo se podían proceder de las diligencias informativas de la Fiscalía, porque no los tenía ni la defensa del empresario ni el decanato de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se había presentado la denuncia contra González Amador unos días antes por dos delitos fiscales y uno de falsedad.

El magistrado que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, acordó la citación de Lastra, porque, "con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ya compareció como testigo, "conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado", para negarse a rubricar la nota de prensa que se había preparado, porque incluía datos que no debían aparecer. Y durante hora y media vaya si lo ha hecho.

Lastra ha señalado que el 13 de marzo por la noche recibió una llamada del fiscal general a las 21.43 horas, en la que le pide "expresamente e invocando su autoridad jerárquica" que le hiciera llegar los correos entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador. Ella responde que no hacen falta, porque ya tenía "cumplida cuenta de ese tema" y esa misma noche le dice a la fiscal jefe provincial que "lo deje ya, que los van a filtrar", como considera que ocurrió poco después de que el fiscal del caso, Julián Salto, les enviara los correos a las 21.54 horas.

Para el juez Hurtado son "significativos" varios de los whatsapp que se cruza con García Ortiz. En concreto, a las 09.25 horas este envía a la primera uno en el que le dice: "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hechos bien su trabajo". También destaca los siguientes: "Es imperativo sacarla" y "el de las 09.37, en que le dice: 'Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de la fiscalía es impecable y hay que defenderla'". Ante el juez ella ha admitido que esa mañana tenía "seis llamadas perdidas" del fiscal general y que este habló con ella finalmente a través de la centralita del ministerio público.

Ha añadido que el 7 de marzo recibió un correo genérico de la fiscal Provincial, también dirigido al fiscal general, su mano derecha, Diego Villafañe, y la Fiscalía General, en el que se informaba de que la denuncia por delitos fiscales se dirigía contra el novio de Ayuso. Según Lastra, ella no lo vio hasta el día siguiente, y Villafañe se interesó por si había algún dato más. Ha señalado que se trató de una dación de cuenta al superior, previsto en el Estatuto fiscal, que es "excepcional", porque lo habitual es que se haga por escrito y que la jefa provincial se dirija a ella y ella a su vez a la Fiscalía General, lo que le molestó.

No hay protocolo de borrado

Fuentes jurídicas ha señalado que tanto Lastra como Julián Salto, que, además, es el delegado digital de la Fiscalía madrileña, han negado la existencia de un protocolo de protección de datos en el ministerio público que incluya el borrado del contenido que guarda alegó el ministerio público para justificar el borrado de los mensajes del teléfono del fiscal general. El teléfono del fiscal general no conservaba ningún mensaje ni sus conversaciones en su teléfono cuando lo analizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Salto ha comenzado su declaración como testigo explicando cómo funcionan los pactos de conformidad y señalando que fue del abogado de González Amador, Carlos Neira, de quien partió la iniciativa. Además, le acusó de haber faltado al deber de confidencialidad al haber facilitado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según manifestó éste en su declaración del pasado día 8.

Sobre el día de la presunta filtración del correo de la defensa ha relatado que quien le pregunta por primera vez por el correo es la propia Lastra por la noche del 13 de marzo, cuando él se encontraba viendo un partido de fútbol en el Metropolitano. Quedaron que ya lo hablarían al día siguiente, si bien un poco más tarde, a las 21.39, recibe una primera llamada de la fiscal provincial -y también imputada- Pilar Rodríguez, que le reclama los documentos. En una segunda llamada, a las 21.43 horas, la jefa provincial le dice que tiene que localizarlos y mandarlos ya porque "el fiscal general del Estado no puede esperar". En un último mensaje Rodríguez les transmite que el fiscal general les felicita por el trabajo realizado.

Según los informes de la UCO, que apuntaron al "papel preeeminente" del fiscal general en la presunta revelación de secretos de González Amador, García Ortiz recibió a las 21.59 del 13 de marzo el correo en el que el abogado del empresario proponía un pacto al ministerio público.