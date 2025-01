El Gobierno y Junts negocian al límite para evitar una ruptura que tambalee la legislatura

La relación del PSOE y Junts siempre ha estado marcada por los giros inesperados. A principios de noviembre de 2023, cuando los puentes entre ambos partidos se estaban empezando a construir, Carles Puigdemont estuvo a punto de anunciar en Bruselas un pacto para investir a Pedro Sánchez. Había incluso un atril preparado en un hotel de la capital belga. Pero el entendimiento acabó demorándose seis días más. La ley de amnistía también se retrasó cuando el acuerdo parecía inminente. Y los primeros reales decretos del Gobierno se salvaron hace un año en el último momento gracias a la abstención contra pronóstico de los siete diputados posconvergentes. Ahora la relación vuelve a encontrarse en uno de sus momentos más críticos.

La Mesa del Congreso tendrá que decidir este jueves, en una reunión que comenzará a las 11 de la mañana, si admite o no a trámite (es decir, si permite su debate en el Pleno) una proposición de ley de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El Ejecutivo, que tiene mayoría en este organismo, ha cerrado la puerta a dejar pasar una iniciativa que distintos ministros consideran “extemporánea”, carente de “lógica” e incluso un “chantaje”, porque la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente y no corresponde a los grupos parlamentarios, que cuentan con otro instrumento: la moción de censura. Puigdemont ya avisó de “consecuencias irreversibles” si no se aceptaba la tramitación, pero a última hora de la tarde del miércoles ninguna de las dos partes se arriesgaba a emitir vaticinios. Socialistas y posconvergentes apuran la negociación para evitar una ruptura que haría tambalear la legislatura.

El Gobierno necesita a Junts para sacar adelante todas las leyes, empezando por unos Presupuestos que se vislumbran cada vez más lejanos. Sin el concurso del partido de Puigdemont, la legislatura quedará varada, aunque Sánchez ha dejado claro que no piensa adelantar elecciones. Hay mucho en juego, así que tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se volcaron durante la jornada en intentar llegar a un pacto que evite esta ruptura.

Los argumentos

Junts considera que los socialistas no han cumplido sus compromisos. Puigdemont continúa sin beneficiarse de la amnistía debido al rechazo del Tribunal Supremo, una situación que se prolongará como mínimo hasta este verano, cuando el Constitucional tenga la última palabra. Tampoco ha habido encuentro entre el expresident y Sánchez. Y ni el traspaso a Catalunya de las competencias de migración ni la oficialidad del catalán en Europa son una realidad. El Gobierno, mientras tanto, responde que no tiene ninguna responsabilidad sobre las decisiones judiciales, que se está moviendo en la UE para impulsar la lengua catalana, que el jefe del Ejecutivo se reunirá con el líder de los posconvergentes, como ha asegurado él mismo sin marcar ninguna fecha, y que la prometida transferencia es una cuestión “muy compleja” (el control de las fronteras y la resolución de expedientes se sitúan como principales escollos) pero acabará llevándose a término.

El acuerdo para evitar la ruptura, si al final lo hay, podría pasar por el anuncio de un encuentro entre los dos dirigentes o la presentación de una ley firmada por el PSOE y Junts para ceder migración a la Generalitat. Pero a última hora de la tarde ninguna de las dos partes anticipaba nada, más allá de que las conversaciones no se habían interrumpido. Otros movimientos, que solo servirían para ponerle un parche al conflicto, sí se han descartado, según fuentes del Ejecutivo. Por ejemplo, pedir a Junts que reformule su proposición no de ley o retrasar la votación en la Mesa. Y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, fue el martes tajante al rechazar la tramitación de esta iniciativa, dejando claro que esta vez los socialistas no piensan transigir.

Rechazo a la moción de Feijóo

"La única solución es que dejen tramitarla", señalan fuentes de Junts, que argumentan que la negociación podría así ganar un mes y medio, ya que la proposición no de ley, que aunque se apruebe carece de consecuencias jurídicas, se votaría en la última semana de febrero. Hasta entonces, continúan, se podría avanzar en las carpetas pendientes y reconducir la situación. Sin ese desenlace, los posconvergentes creen que no tiene sentido seguir negociando con el PSOE. A estas alturas, el único escenario que descartan pasa por sumarse a una moción de censura del PP y Vox para desalojar a Sánchez de La Moncloa. El secretario general del partido, Jordi Turull, califica esta hipótesis de "broma macabra".

Sin embargo, una cosa es hacer caer a Sánchez votando a Alberto Núñez Feijóocomo presidente, aunque sea con el compromiso de convocar elecciones de forma inmediata, y otra son alianzas puntuales para modificar o tumbar las leyes del Gobierno. Ya hubo muestras de esto último hace unas semanas, con la votación del impuesto a las energéticas. A partir de ahora puede haber más ejemplos. La ajustada mayoría de Sánchez en la Cámara baja da a Junts el poder de dinamitar toda la agenda legislativa del Ejecutivo. Puigdemont, que ya a mediados de diciembre pidió a su partido que se preparara para "todas las eventualidades", ha citado a la cúpula de Junts viernes en Bruselas para decidir los próximos pasos.