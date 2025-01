Jorge Azcón: "Convocar elecciones en Aragón no es una hipótesis. Confío en aprobar los presupuestos"

Tras un 2024 plagado de inversiones en el campo de la tecnología, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón Navarro, desgrana en esta entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la situación económica, política y social de la comunidad, y avanza novedades como que, a raíz de la inversión de la china CATL en Figueruelas, el Gobierno autonómico liderará "misiones comerciales a China a lo largo de 2025 de la mano de empresas aragonesas". Asegura, además, que descarta "al 120%" participar a corto plazo en la política nacional, y que este año será "el de la Inteligencia Artificial en Aragón".

PREGUNTA (P): Es el segundo año del PP en el Gobierno y no hay presupuestos. ¿Es un fracaso político, como dice la oposición?

RESPUESTA (R): El PSOE tiene que hacérselo mirar porque han gobernado Aragón sin aprobar los presupuestos a 1 de enero, y están gobernando en España y sus ministros relativizan las consecuencias de no tener los presupuestos aprobados. ¿Por qué a nivel nacional es una coyuntura y en Aragón es una pésima noticia? Yo tengo voluntad de que Aragón apruebe unos presupuestos. Y estamos trabajando en las cuentas, pero hay dudas que dependen del Gobierno de España que me gustaría solucionar antes de presentarlos.

(P): Se refiere a los fondos procedentes del Estado, pero también hay dudas sobre cómo los va a aprobar, porque no tiene mayoría.

(R): Por supuesto. Tiene que haber una mayoría parlamentaria. Pero empecemos con las dudas: no es lo mismo presentar unos presupuestos con 300 millones de euros más que menos. Que el techo de gasto tenga un déficit del 0,1 o del 0,8%. Y no es lo mismo que se atienda una reivindicación justa como es el fondo de despoblación, que este año supone 87 millones menos para Aragón. Estamos hablando de 400 millones de diferencia. La segunda parte es que tiene que haber una mayoría. Las líneas maestras del presupuesto de 2025 no van a ser muy distintas de las de 2024, que ya contó con mayoría. Las rebajas fiscales y el fortalecimiento de los servicios públicos se asentaron en 2024.

Las negociaciones con Vox

(P): ¿Han iniciado las negociaciones con Vox? ¿Qué han pedido?

(R): No. Vamos a hablar cuando haya un proyecto presupuestario. Vamos a hablar con_Vox y con el resto. El de 2024 fue aprobado por el PAR, Teruel Existe, Vox y el PP. Veo poca voluntad en el PSOE de apoyarlos, aunque sean históricos en recursos para las políticas públicas, pero hablaremos con todos.

(P): Vox cifraba en unos 400 millones sus exigencias para apoyarle.

(R): Hay que saber cuál es el margen de maniobra que tienen los presupuestos. Las principales líneas no van a ser muy distintas de 2024. Aunque habrá cosas nuevas: quiero que 2025 sea el año de la Inteligencia Artificial (IA) en_Aragón. La comunidad vive un momento histórico con la llegada de centros de datos, que son la infraestructura básica que da soporte a la IA y creo que esta va a ser un instrumento básico en la transformación de la Administración para simplificar procedimientos y reducir tiempos de espera. Quiero que el presupuesto de 2025 tenga partidas para aplicar la IA, pero las líneas maestras de Sanidad, Educación y Servicios Sociales estaban ya en 2024.

(P): Sobre la política migratoria, que fue el motivo por el que Vox rompió el Gobierno, ¿tiene previsto ceder o es una línea roja del PP?

(R): La política de inmigración del PP, como el resto de políticas que afectan a la comunidad, las decide el PP. No otros partidos. Para tomar decisiones miramos nuestro programa y nuestros valores.

Jorge Azcón, en la escalinata que da acceso a la Sala de Columnas del Pignatelli, con el mural de Jorge Gay al fondo. / Miguel Ángel Gracia

(P): ¿Habrá cambios en su postura sobre Memoria Democrática?

(R): Hemos aprobado una ley que deroga la que aprobó la izquierda. Este es un elemento en el que el_Gobierno de España ha decidido confrontar con el Gobierno de Aragón. Se ha retirado del orden del día del pleno del Tribunal Constitucional (TC) la no admisión a trámite del recurso que interpone el Gobierno de España, y aún no tenemos noticias sobre eso. En el Consejo de Estado, tuvieron que retirarlo del orden del día y volver a encargar un dictamen porque daba la razón al Gobierno de Aragón. Vamos a esperar a ver cuál es la respuesta del TC, pero para mí es difícil de explicar que un Parlamento democráticamente elegido no pueda tomar una decisión sobre una ley aprobada por ese mismo Parlamento democráticamente elegido. ¿Eso significa que las leyes que aprueba el PSOE son inmodificables? Sería muy dañino para la democracia en este país.

(P): ¿Puede mantenerse el Gobierno tres años sin mayoría parlamentaria? ¿Convocaría elecciones?

(R): Confío en que no. No es una decisión que hoy esté sobre la mesa, ni siquiera estamos estudiando la hipótesis para el día de mañana. Aragón está en un buen momento económico y social y, si yo convoco elecciones, estaría pensando más en las encuestas que en lo que necesita Aragón. Y eso que todas las encuestas dan a mi partido un resultado histórico. Convocar elecciones podría significar un mejor resultado para el PP, pero hay que apostar por la estabilidad.

(P): Pero están gobernando con dificultades al no tener mayoría para legislar. ¿Confía en que Vox acabe apoyándoles?

(R): En lo que confío es en que las fuerzas políticas en Aragón lean lo que está pasando en la comunidad, que es un momento histórico desde el punto de vista económico. La prensa internacional habla de «milagro económico». Los políticos debemos resolver problemas, no crear incertidumbre.

"En las primarias del PSOE aragonés hay una lucha de David contra Goliat"

(P): El PSOE está inmerso en un proceso de primarias, ¿prefiere un contendiente a otro? ¿Le preocupa Pilar Alegría, que le ganó en 2019?

(R): En las elecciones de 2019 quien acabó en la Alcaldía fui yo. El PSOE está ahora más preocupado de resolver sus problemas que los de los aragoneses. Tienen que pensar si acaban con el legado del anterior Gobierno socialista de ocho años y abren una nueva etapa todavía más cerca del sanchismo, o si mantienen la voz propia que decía defender. Creo que esta es la pugna de David contra Goliat.

(P): ¿Quién es quién en ese David contra Goliat?

(R): (Sonríe) Creo que cuando digo David contra Goliat usted identifica claramente quién es quién (vuelve a sonreír).

(P): En Aragón había consenso sobre una financiación autonómica que defienda la despoblación o el envejecimiento, pero usted no lo ha logrado. ¿Espera conseguirlo antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera?

(R): Antes de buscar la confrontación, intenté hacer en Aragón lo que veníamos haciendo: lograr grandes consensos por la financiación autonómica. Si defendemos las mismas ideas, ¿por qué ahora no hay consenso? Entiendo que el PSOE está en un proceso complicado y eso lo dificulta.

(P): Tampoco CHA les apoya.

(R): Tiene que responder CHA.

(P): ¿No hace autocrítica?

(R): ¿Por qué? Yo no he cambiado mi posición. Entiendo que la del resto de partidos tampoco. Lo que ha cambiado es quién está en el Gobierno y en la oposición. Tendrán que explicarlo ellos. Podíamos haber optado por ir a un enfrentamiento, porque quien defiende ahora un sistema de financiación privilegiado para Cataluña es la izquierda. Antes no lo defendía porque no dependía de sus votos.

Más baja de impuestos

(P): ¿Prevé bajar más impuestos?

(R): Sí, con una serie de prioridades, pensando en las familias y en la vivienda. Creo que hay margen. Es posible un escenario de rebaja fiscal, con incrementos históricos en la financiación de los servicios públicos básicos y en el que reduzcamos la deuda respecto al PIB. Pero el debate ahora no es solo el presupuesto de 2025, es el sistema de financiación y lo que la izquierda, de forma falsa, llama condonación.

(P): ¿Mantiene que no habrá acuerdo en el Consejo de Política Fiscal si solo se habla de la condonación?

(R): Las palabras no son neutrales y al hablar de condonación se está mintiendo. La condonación quiere decir que la deuda desaparece, pero aquí no desaparece: las decenas de miles de millones de deuda que se dice que se va a condonar a Cataluña no desaparecen; esa deuda se va a subrogar. Lo que afectaba a los catalanes, ahora quieren que afecte a todos los españoles. Es un mal negocio para Aragón. Al final, los Presupuestos Generales del Estado son finitos y hay que decidir si van a pagar intereses de la deuda o a mejorar la financiación. El debate es la deuda porque es lo que interesa a Cataluña, pero objetivamente, no es lo que interesa a Aragón.

(P): ¿Tendrá compañeros del PP en su reivindicación? Otras comunidades menos saneadas que Aragón pueden defender la condonación.

(R): Reitero: esa mal llamada condonación es otro precio que tiene que pagar Sánchez a sus socios independentistas catalanes.

(P): Quizá a Andalucía o a la Comunidad Valencia sí les interesa.

(R): La decisión afecta a todas las comunidades y, por tanto, se tiene que tomar pensando en todas, no solo en algunas. El debate lo acepta el PSOE porque se lo imponen los independentistas.

(P): 2024 fue un año extraordinario con 40.000 millones en inversiones. ¿Qué previsión hay en 2025?

(R): Es extraordinariamente complicado que vuelva a haber un año como 2024, como 2008 o como el 92. Las inversiones van a hacer que seamos una comunidad más próspera. El reto es prepararnos para lo que viene. Ya anunciamos un Parque Tecnológico antes de que se anunciaran las inversiones, que albergará el ecosistema que van a generar estos miles de millones de inversión. Mejorar la formación tanto desde la universidad como de la FP, ligada a actividades STEM, o crear más plazas para ingenieros informáticos y matemáticos en la universidad no fueron decisiones casuales. La idea es multiplicar esas plazas. Queremos que haya un nuevo motor económico junto a la logística, la industria y la automoción, y que se base en la tecnología.

(P): ¿Prevé en el corto plazo nuevos anuncios de inversión en Aragón?

(R): Hay posibilidades de que haya nuevas inversiones tecnológicas en Aragón. Hoy, el mayor cuello de botella tiene que ver con las decisiones que debe tomar el Gobierno de España respecto de las infraestructuras eléctricas. Necesitamos las inversiones del Ministerio de Transición Ecológica, de Red Eléctrica, y de las grandes empresas en la red de distribución y en la de transporte.

(P): ¿Hay más demanda de proyectos que energía disponible?

(R): No. Hay mucha más energía, pero no las redes necesarias para que se conecten más proyectos.

(P): Las inversiones en centros de datos van acompañadas de grandes cifras de empleo, ¿está convencido de que esos puestos se quedarán en Aragón?

(R): La reparación de los 'rack' que hay en los centros de datos es física. Y se tiene que hacer aquí. Es indudable. Que pueda haber ingenieros en la nube que trabajen en otros lugares del mundo, también pasará. Pero los miles de millones de inversión van a requerir mantenimiento y reparaciones que se tienen que hacer aquí. El reto es que el ecosistema de la infraestructura que darán esas redes de datos llegue a las empresas de Aragón.

(P): La llegada de CATL puede suponer la llegada de más empresas de origen chino o asiático. ¿Hay contactos?

(R): La inversión que Stellantis y CATL van a hacer en Aragón puede ayudar a que lleguen otras empresas porque generamos confianza. Es lo que ha pasado con los centros de datos. No hay mejor presentación que el ejemplo. No hay mejor acreditación de que Aragón es el lugar idóneo para este tipo de inversiones que ver las decisiones de tus competidores. Es la mejor tarjeta de presentación.

(P): ¿Tienen prevista una gira asiática para atar inversiones?

(R): (Reflexiona) Nuestros técnicos ya han estado en China y a lo largo de este año 2025 habrá misiones comerciales encabezadas por el Gobierno de Aragón y por empresas aragonesas a China con el objetivo de que se multipliquen los contactos y que cunda el ejemplo de CATL.

(P): ¿Cómo garantizarán que la nueva ley de Energía no sea recurrida por el Gobierno de España?

(R): Esta ley no va contra nadie, va a favor de Aragón, de España y de que aprovechemos los recursos energéticos renovables para ser más competitivos.

"Mi único objetivo en estos momentos es Aragón: descarto al 120% participar en la política nacional"

(P): ¿Qué planes tiene para el aeropuerto de Zaragoza a nivel de mercancías y viajeros?

(R): A nivel de mercancías experimentará un incremento muy importante con la nueva infraestructura vinculada a las inversiones de Inditex en Aragón. Vamos a escalar la buena posición que ya tenemos. En cuanto a los destinos de pasajeros, vamos a seguir trabajando con las empresas para aumentar los destinos.

(P): Quieren crear un ‘hub’ de Defensa en la comunidad. ¿Cómo?

(R): Lo primero que hay que mirar es el contexto geopolítico, en el que Europa y España van a tener que aumentar los presupuestos de Defensa. Los países de la OTAN tendrán que subirlo hasta el 2% del PIB y, por ello, hay decenas de miles de millones de euros que van a llegar a ese sector. En Aragón hay una disfunción: hay mucho más peso del Ejército que industria. Eso a pesar de que tenemos una infraestructura única en la UE, como es el campo de maniobras de San_Gregorio.

(P): ¿No le preocupa poner en la diana a Aragón en un contexto cada vez más tendente al conflicto?

(R): (Reflexiona) Está bien que nos sintamos importantes, pero no somos el ombligo del mundo. Los riesgos geopolíticos que pueda tener Aragón tienen una dimensión supranacional, no tiene que ver con España sino con la Unión_Europea y la OTAN. Un problema relacionado con la Defensa no tendría que ver con la industria, sino con las instalaciones de Defensa que ya tenemos en la comunidad. Por tanto, lo que queremos es atraer la parte positiva vinculada a la Defensa.

"Los premios Goya tienen que acabar viniendo a Aragón"

(P): La Sanidad aragonesa sigue adoleciendo de falta de profesionales. ¿Cuáles son sus planes para atajar este problema?

(R): Lo primero, que se tenía que haber hecho hace tiempo, es ampliar las plazas en las carreras sanitarias en la universidad. Las decisiones que tomamos hoy empiezan a tener sus frutos en cinco o diez años, en el caso de los médicos. Creo que también hay decisiones que tienen que ver con la educación privada. No vamos a renunciar a multiplicar el talento con todas las posibilidades, como en la Universidad San Jorge.

(P): ¿Cuántas universidades privadas llaman a la puerta de Aragón?

(R): Hay universidades que están llamando. Las que cumplan los requisitos y quieran llegar a nuestra comunidad, trabajaremos con ellas. Hemos visto cómo proyectos que creíamos que estaban maduros, como_Medicina en la San Jorge, no los hemos podido sacar adelante muy a pesar del Gobierno. Me hubiera encantado que el 1 de septiembre hubiera empezado la Universidad San Jorge con la titulación de Medicina. No pudo ser porque la Aneca no dio su visto bueno. Confío en que sea el próximo septiembre.

(P): A corto plazo, ¿cómo va a paliar la falta de sanitarios?

(R): También se tenía que haber hecho antes, pero vamos a continuar con el plan de fidelización. Aragón ha conseguido retener a 30 médicos y esperamos que sean más en el futuro. Vamos a tratar que esos médicos de familia, en plazas alejadas de las capitales, se queden. Y también es muy importante que el Ministerio de Sanidad agilice la homologación de titulaciones de médicos extranjeros. Eso sería un empujón no menor.

(P): ¿Cómo se preparan para asumir a los mutualistas de Muface?

(R): Lo vivimos con mucha preocupación. El fracaso por parte del Gobierno de España a la hora de mantener Muface significaría crear un problema a la sanidad aragonesa, posiblemente el más importante en la historia.

"Aragón nunca puede descartar el proyecto olímpico en los Pirineos"

(P): ¿Dónde va a insistir el Gobierno de Aragón en infraestructuras?

(R): En las cuestiones que son de nuestra competencia, el Plan Extraordinario de Carreteras [aprobado por el Gobierno anterior] no tiene precedentes desde el punto de vista presupuestario. En las relaciones con el ministerio, es muy importante finalizar las infraestructuras ferroviarias y la A-23, la A-68, la conexión de Teruel con Cuenca y el ferrocarril con Valencia. Sin olvidarnos de las conexiones con Francia. Las reuniones con el presidente de Aquitania y con el comisario europeo de Transportes tienen que hacer que la reapertura de Canfranc no pare. Por primera vez vemos que se puede convertir en realidad. Y tenemos que ver al ministro francés.

(P): ¿Con cuántas viviendas públicas construidas prevé finalizar la legislatura?

(R): Ahora están en marcha 1.802, y esta semana hemos aumentado en 171. Creo que las promesas en vivienda las ha quemado Sánchez. Hoy hay un descreimiento de la población cuando escucha que se van a construir 20.000 viviendas, como prometió el anterior presidente de Aragón, o las 180.000 que promete el presidente de España. Y no han hecho, nada. Lo mejor es hablar de hechos. En año y medio podemos hablar de haber impulsado 2.000 viviendas en Aragón. Pensadas para distintas necesidades, en los pequeños municipios, en los jóvenes, en los trabajadores de zonas turísticas, en la compra y el alquiler. Creo que en la política de vivienda tenemos buena nota.

Grandes proyectos, grandes eventos

(P): Otra de sus apuestas ha sido la nieve. ¿Qué planes tiene y cómo prevé adaptarse al cambio climático?

(R): Estas navidades hemos visto lo que significa la inversión de 70 millones en cañones de nieve. Nuestros competidores ya invirtieron en innivación hace mucho tiempo. Las inversiones van a continuar en todas las estaciones de esquí aragonesas. Esa decisión va a multiplicar un sector estratégico. Ahora el reto es ejecutar las inversiones que dependen de los fondos europeos a tiempo para que no tengan que devolverse.

(P): ¿La inversión en el esquí puede servir para aspirar a un proyecto olímpico o está descartado?

(R): No, no. Aragón nunca puede descartar un proyecto olímpico. A mí me encantaría que pudiéramos volver a hablar de unas olimpiadas de invierno en Aragón. En estos tiempos en los que los mundiales se hacen entre varios países, ¿por qué no pensar en que unas olimpiadas de invierno puedan contar con las comunidades autónomas en_España y las regiones limítrofes en Francia? Sería una buena idea.

(P): Usted ha apostado por los grandes eventos. ¿Está pujando para que vengan los Premios Goya?

(R): Los Premios Goya tendrán que acabar viniendo a Aragón. De momento, hay unos años que están comprometido._El cine en Aragón vive un momento esplendoroso: 23 nominaciones a los Goya es algo histórico. Cuando hay sectores que despuntan, las administraciones tenemos que apoyarlo._Yo creo en los grandes eventos, igual me da en el deporte, que la cultura, que la hostelería. Los Goya no solo han estado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... Han estado en Valladolid y en Granada. Hay ciudades más pequeñas que ya han acogido una gala de los Goya. ¿Por qué no en Zaragoza, con la historia de cine que tiene Aragón? El bicentenario de Goya es una muy buena fecha para que el cine y Goya multipliquen el efecto del bicentenario en la comunidad.

(P): ¿Le gustaría dar pasos más allá en la política nacional?

(R): Estoy encantado en Aragón. Mi único objetivo es la política autonómica en estos momentos. Lo descarto al 120%: no tengo ninguna intención de participar en la política nacional.

(P): ¿Ve a Feijóo fuerte como para llegar al próximo ciclo electoral?

(R): Lo veo como próximo presidente del Gobierno. Tiene la experiencia y el empuje que este país necesita.