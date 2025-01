El juez Peinado rechaza la petición de Begoña Gómez de que se protejan sus datos bancarios

El juez Juan Carlos Peinado la petición de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que preserve sus datos bancarios, al considerar que su petición no es lo suficientemente clara, al pecar de "inconcreción". En una escueta providencia el magistrado considera que la petición solicita la anonimización de los datos que no sean necesarios para la investigación, lo que no puede saberse de forma anticipada, por lo que la solicitud debe ser rechazada, según una providencia a la que ha tenido acceso este diario.

La defensa había presentado un escrito en el que consideraba errónea la información que había sido aportada al juez desde el Punto Neutro Judicial en el que se señalaba que disponía al menos de 11 cuentas bancarias con un saldo total de 40,25 euros. "El contenido de la citada información es absolutamente erróneo tanto en cuanto a la identificación de las cuentas de la que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos", señalaba el abogado que representa a Gómez, el exfiscal y exministro Antonio Camacho.

El escrito también solicitaba al magistrado que protegiera los datos personales de la empresaria, al tratarse de datos sin relevancia para la causa.