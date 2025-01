Sánchez y Felipe VI reaparecen juntos en la Pascua Militar tras dar por zanjada la crisis entre Gobierno y Zarzuela

Pedro Sánchez y el rey Felipe VI volverán a verse las caras después de intentar dejar atrás la crisis abierta entre Gobierno y Zarzuela tras los últimos desencuentros, que han elevado la tensión entre ambas instituciones a niveles desconocidos. Este lunes el presidente y el monarca aparecerán juntos en la tradicional Pascua Militar que se celebra en el Palacio Real y que inaugura el año castrense.

El monarca y el presidente posarán de nuevo juntos después que se haya evidenciado la falta de entendimiento a lo largo de distintos episodios. Después del duro mensaje de Felipe VI hacia la clase política en su tradicional discurso de Nochebuena, donde reprochó la crispación entre los principales partidos, el Gobierno situó al monarca en una situación incómoda a cuenta de los actos organizados por el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Pese a lo controvertido de los actos y el rechazo del PP a acudir por considerarlos de tintes partidistas, el Ejecutivo elevó una invitación pública a los reyes para asistir al primer acto de este miércoles 8 de enero. Algo poco habitual, ya que este tipo de invitaciones están regladas por protocolo y suelen coordinarse previamente por la vía administrativa.

El pasado viernes, desde Gobierno informaron de que el rey no acudiría a este primer acto por motivos de agenda pero aseguraba Felipe VI y Sánchez estaban "alineados" en este asunto, mientras Zarzuela trataba de dejar atrás las turbulencias institucionales elevando este alineamiento a la existencia de una "sintonía total". El jefe del Estado, anunció el Gobierno, “se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición”.

Este cierre de filas contribuye al espíritu conciliador que reviste la fiesta de la Pascua Militar, aunque está por ver si la sintonía afirmada llega a escenificarse este lunes, donde cualquier gesto entre presidente y monarca será el centro de atención. Entre los asistentes habituales estará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la esposa del presidente, Begoña Gómez, ambos imputados en los tribunales, escenificando así el asedio judicial que afronta el presidente del Gobierno.

La cita de este lunes está repleta de simbolismo, y en ella se concede el reconocimiento a la labor de las tropas españolas. En esta ocasión, el despliegue militar en las zonas afectadas por la DANA serán uno de los elementos más destacables en los discursos de este lunes, que llegarán por parte del rey, jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Crisis de Paiporta y Notre Dame

Precisamente la DANA llevó la crisis de Paiporta, uno de los primeros choques entre Gobierno y Casa Real, del que traslucieron por primera vez las fortísimas tensiones entre ambas instituciones. Los reyes organizaron una visita oficial a esta localidad poco después de la catástrofe y junto a él viajó el presidente de Gobierno. La comitiva fue recibida con gritos y lanzamiento de objetos y barro.

El propio Sánchez fue golpeado y abandonó el lugar, mientras los monarcas quedaron en Paiporta hablando con los afectados, en dos gestos que muchos contrapusieron. Moncloa informó después de la cancelación de la visita, pero los reyes no lo confirmaron hasta un buen rato después, llegando incluso a desplazarse a la siguiente localidad a la que tenían previsto acudir, cuando el presidente del Gobierno ya se encontraba en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI).

Cuando se canceló, Casa Real trasladó que retomaría la visita en los siguientes días. Una pretensión que no secundó Moncloa, donde algunas voces aseguran que aquel viaje fue un "despropósito", cuando la indignación por la gestión de la DANA estaba a flor de piel. Desde aquel desencuentro, los reyes se han desplazado a las zonas afectadas por la DANA en al menos cuatro ocasiones, y a ninguna de ellas ha asistido el líder de Ejecutivo.

En una de estas visitas fue el funeral celebrado en la Comunidad Valenciana organizado por el Arzobispado, que también evidenció un nuevo desencuentro. Casa Real confirmó su asistencia a la cita y pilló a contrapié al Gobierno, que no tenía previsto enviar representación en un primer momento y que luego envió a varios ministros al acto, al que no acudió Sánchez. El Ejecutivo trató de restar importancia a su ausencia por no ser un funeral de Estado, y avanzó que celebraría otra ceremonia de Estado con carácter civil, de homenaje a las víctimas, de la que todavía no hay noticias.

Uno de los momentos es que traslució más tensión fue a raíz de la ausencia de España en la inauguración de Notre Dame, después de que Francia invitara a los reyes y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sin que ninguno de ellos pudiera asistir por motivos de agenda, llevando a que no hubiera representantes en el país vecino, al que sí acudieron Donald Trump, presidente electo de EEUU, o Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Lo más llamativo de aquel episodio fue el hecho de que el Gobierno culpase a Zarzuela, criticando la falta de información brindada a Exteriores, responsable último de la agenda internacional. Un señalamiento entre instituciones que llevó al punto álgido la crisis entre Moncloa y Casa Real. Una crisis que este lunes tratarán de dejar atrás.