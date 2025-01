El juez del Supremo en el interrogatorio a Koldo: "¿Jésica fue contratada por enchufe?"

El magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el pelotazo de las mascarillas, Leopoldo Puente, interpeló al que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García sobre si la contratación de Jésica R., la que fuera pareja sentimental del exministro José Luis Ábalos, había sido "por enchufe", según consta en la grabación de la declaración, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, el instructor, que pretendía conocer la relación que Koldo mantenía con esta mujer, realizó varias preguntas sobre el empleo que logró de Jésica en la empresa Ineco, perteneciente al Ministerio de Ábalos, y en Tragsatec, también dependiente de Transportes.

"Esta señora, doña Jésica Rodríguez, trabajó un tiempo en una empresa que se llama Ineco que depende del Ministerio de Transportes; ¿usted tuvo algo que ver con que consiguiera este empleo", preguntó el juez, ante lo que Koldo respondió de forma afirmativa, pues le pidió el favor a su hermano Joseba: "Le dije a ver si podía trabajar con él", reconoció Koldo, que entonces fue interrumpido por el magistrado, que preguntó si su hermano tenía "la capacidad discrecional de elegir". "No señor, lo que pasa que entregaron allí los currículums y empezó a trabajar con él", contestó el exasesor de Transportes, que fue de nuevo interpelado por el juez de forma directa: "Para entendernos, señor Koldo y sin que le parezca muy chusco, ¿por enchufe o por otra razón?, es una pregunta".

"Estaba preparada"

"Estaba preparada y era un cargo que podíamos decirle, de confianza porque era la que llevaba todo el tema de Joseba todo lo que es todo el trabajo que realizaba", dijo entonces Koldo, ante lo que volvió a interpelarle el magistrado: "Ya, pero dice usted que hay otras personas que echaron también currículums, ¿y se eligió a doña Jésica porque era amiga de usted o fue por otra razón?". "Porque era amiga mía y porque para ciertos trabajos la amistad y la colaboración y el poder confiar en una persona es importante", contestó Koldo, que después aclaró que ella se encargaba de temas administrativos.

"¿Y considera usted que para eso es necesaria una relación de confianza entre Joseba y la persona que lleva la gestión administrativa? O sea, para cualquier trabajo entonces hace falta una relación de confianza porque la gestión administrativa no parece que requiera un vínculo especialmente estrecho, ¿o usted cree que sí?", preguntó el juez de nuevo, que después volvió a interpelar a Koldo por el motivo por el que Ábalos le informó en un mensaje de que Jésica finalizaba su vinculación con la empresa dependiente del Ministerio: "Le juro que no me acuerdo del correo"

Pero esta respuesta no satisfizo al magistrado Leopoldo Puente, quien le aclaró después a Koldo que lo que pretendía saber era el "propósito" del mensaje de Ábalos; porque él tenía "solamente una relación de amistad con doña Jésica", mientras que la del exministro con ella era "sentimental".

"Nos llevábamos muy bien"

Sin embargo, aunque el exasesor de Ábalos no recordó el mensaje concreto de su antiguo jefe, interpretó que el sentido del mismo era para que le buscara un trabajo a ella, con quien aseguró haber tenido una relación de amistad de "de tomar algo por ahí, que nos conocimos y demás y nos llevábamos muy bien".

"Mire, esta relación de amistad que usted tenía dentro de que comprendo que no es fácil adjetivar las relaciones de amistad, pero ¿usted diría que era una amistad muy profunda, que se conocían cada uno las vidas del otro, en términos razonablemente exhaustivos o era una amistad como hay tantas?", insistió el magistrado, ante lo que Koldo respondió que ambos conocían la vida del otro.

Asimismo, Koldo García defendió en su declaración como investigado en el Tribunal Supremo que pagó rentas del piso donde vivía Jésica por amistad con ella, algo que el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, cuestionó, preguntando si no le parecía extraño.

"¿Tiene usted alguna explicación para eso? Digo yo, supongo que no será corriente que un asesor pague las rentas del piso del propio ministro, pero ya del piso de su relación sentimental es más raro", replicó el juez ante la respuesta afirmativa de Koldo García sobre si costeó la vivienda, situada en la Plaza de España de Madrid.

Koldo reconoció no tener "una explicación correcta" de por qué pagó rentas de ese piso y se limitó a contestar al juez que se "llevaba muy bien" con ella, de la que era "amigo" y que no contaba con recursos suficientes para afrontarlo por sí sola, informa Europa Press.