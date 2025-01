Morant carga contra Mazón por la DANA: "Se dedica a difundir bulos para tapar su irresponsabilidad"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acudido este jueves a la localidad alicantina de Ibi para visitar el Museo Valenciano del Juguete y el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio. Allí, la también secretaria general del PSPV ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), por su papel durante la DANA que asoló la provincia de Valencia a finales del pasado mes de octubre.

Morant considera que Mazón "se dedica a difundir bulos para tapar su irresponsabilidad" y que defiende públicamente "un discurso que no tiene nada que ver con su actitud en el día a día". Para la socialista, el presidente "no tiene credibilidad" tras lo ocurrido: "No se lo dice el PSOE, se lo dice la ciudadanía, que ha salido masivamente por tres veces a la calle para pedir su dimisión".

También se ha pronunciado Morant sobre la polémica comida de Mazón en el restaurante El Ventorro, que le hizo llegar tarde a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias. Una cita que, según la versión oficial, primeramente fue de carácter personal, después laboral (para ofrecer la dirección de la televisión pública À Punt) y, por último, de partido. "No sé cuántas versiones nos ha contado sobre lo que estaba haciendo el 29 de octubre, lo que sí sabemos es lo que no estaba haciendo: su trabajo de presidente de la Generalitat, que significa estar cuando toca y donde toca", ha lamentado Morant.

Enfrentamiento por las ayudas

Respecto a las ayudas para los damnificados por la riada, Morant ha presumido de que el Gobierno "ha aprobado 16.000 millones de euros", por lo que ha exigido a la Generalitat "unos buenos presupuestos con ayudas para los afectados por la DANA". Unos presupuestos que el PSPV apoyará si cumplen con dicho requisito y para los que, por el momento, la secretaria general de los socialistas asegura no haber recibido ninguna propuesta del gobierno popular.

"Al Gobierno valenciano le gusta mucho criticar pero gestionar la nada es mucho más fácil que gestionar 16.600 millones de euros", ha señalado Morant, quien también ha destacado que los fondos aportados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "multiplican por 40 los que ha puesto sobre la mesa la Generalitat Valenciana". Por ello, la ministra ha pedido a Mazón "que más que criticar se ponga a la faena y arrime el hombro".

Mensaje de tranquilidad

Sobre la incertidumbre que rodea a los afectados por la tragedia en torno a cuándo cobrarán dichas ayudas, Morant ha querido hacer un llamamiento a la calma: "Que la gente no se asuste con los plazos en los que se ha pagado a otras emergencias, esta DANA tiene unas cifras y un impacto descomunal en nuestro país y hay que hacer las cosas de otra manera", ha indicado.

Por este motivo, ha recordado que se han puesto en marcha otros mecanismos como el poder pedir un anticipo de la ayuda. "Se ha infundido mucho miedo a la ciudadanía y yo le pido que confíe en la administración y que pida las ayudas", ha reclamado Morant.