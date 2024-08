El Govern de Illa se estrena dando un espaldarazo a los Mossos y priorizando Rodalies y barrios

El Govern de Salvador Illa ya está en marcha y ha celebrado este martes su primer Consell Executiu. Una cita a la que los consellers han llegado tras recibir en su despacho una carta del president en la que les ha pedido trabajar "sin dogmatismos". Ya reunidos en la sala Tàpies del Palau, el equipo ha puesto las bases de las carpetas estratégicas de su acción: defensa de los Mossos d'Esquadra, impulso al traspaso de Rodalies y la ley de barrios con la creación de un nuevo comisionado, como ha avanzado EL PERIÓDICO. "Infraestructuras, movilidad sostenible y servicios púbicos para todos los barrios", ha resumido sobre los acuerdos alcanzados en su estreno la consellera y portavoz, Sílvia Paneque.

El primer acto público de Illa como president es toda una declaración de intenciones: visitará este miércoles, junto a la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el complejo de los Mossos d'Esquadra en Sabadell, "para mostrar pleno apoyo al cuerpo y conocer de primera mano las inquietudes y necesidades que se puedan trasladar". Todo esto después de que con la reaparición y posterior fuga de Carles Puigdemont, el pasado jueves, el día de la investidura del jefe del Govern, habiendo burlado los controles policiales, se haya abierto una brecha entre Junts y el cuerpo policial catalán, dañando la imagen de los agentes. Lo que no ha aclarado la portavoz es si los Mossos han entregado el informe solicitado por el juez Llarena sobre el dispositivo fallido. "No tenemos constancia", ha respondido.

Los barrios como "prioridad absoluta"

Una de las primeras decisiones que tomado el Consell Executiu ha sido la creación de un comisionado de barrios que recaerá sobre Carles Martí, como avanzó este diario, una apuesta específica con vocación de dar continuidad a una de las medidas que fue buque insignia de los gobiernos del tripartit y que implica trabajar de forma coordinada con los municipios. El comisionado dependerá de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y que tendrá de número dos a Jordi Terrades, como también ha avanzado este diario.

El calendario y la cuantía que se destinará a ese reimpulso de la ley de barrios se definirá en las "próximas semanas", pero la consellera ha querido remarcar que será una "prioridad absoluta" del Govern que requerirá de la "colaboración" con los ayuntamientos para que esta herramienta tenga "impacto muy directo" en la calidad de vida de los ciudadanos. La vocación, ha subrayado, es hacer frente a la falta de vivienda y combatir el discurso de la extrema derecha con barrios "dignos, seguros y con servicios públicos de calidad.

Además de la mejora de los barrios, el Govern se ha propuesto afrontar desde el primer día el nudo gordiano de Rodalies. En esta primera reunión se ha ratificado a Pere Macias como comisionado para negociar el traspaso de Rodalies con el Gobierno y dar cumplimiento al encargo que dejó ERC en Palau. Macias fue nombrado precisamente por los republicanos e Illa ha decidido darle continuidad al considerar que su experiencia al mando de la coordinación del Pla Rodalies de Cataluña 2020-2030 es destacable para esta misión.

Decreto ómnibus contra la sequía

El Consell Executiu se tomará ahora unos días para acabar de diseñar el 'sottogoverno' y no celebrará una nueva reunión hasta finales de agosto. En ella se prevé que la consellera de Economia, Alícia Romero, presente un informe sobre la viabilidad de reaprovechar los presupuestos fallidos que pactaron con ERC para llevarlos al Parlament antes de finales de año. También ha apuntado que para entonces el Govern pretende tener sobre la mesa el decreto ómnibus sobre medidas e infraestructuras para hacer frente a la sequía que Illa proyectó como la primera medida que tomaría si era president.

Por lo que ha pasado de puntillas la portavoz buscando no ponerse en camisa de once varas ha sido con la financiación singular. Paneque ha evitado referirse a él como concierto económico y ha afirmado que el Govern se siente cómodo con lo que recoge por escrito el acuerdo con los republicanos. Sin embargo, también ha esquivado responder si Cataluña debe salir o no del régimen común.

La voz del Ejecutivo ha explicado que el president está citando uno a uno a sus 16 consellers para encomendarles el plan estratégico y marcar las prioridades de sus departamentos en los próximos cuatro años, un plan que se pondrá en común en un encuentro en septiembre en el Monestir de Poblet.