Hacienda ve compatible que David Sánchez viva en Elvas (Portugal) y trabaje en la Diputación de Badajoz

"Desde un punto de vista tributario, la residencia fiscal en Portugal no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas por la Diputación de Badajoz están sujetas por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) y no por el IRPF". Es parte de las conclusiones de un extenso informe que la Agencia Tributaria ha elaborado tras la petición de Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, donde se desarrolla el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y alto cago en la Diputación pacense desde el año 2017. Está investigado por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Por ahora, según el citado informe al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de 18 de junio de 2024, la Agencia Tributaria no ve indicios de delito contra la Hacienda Pública en cuanto al hecho de que viva oficialmente en la localidad portuguesa de Elvas (a 20 kilómetros de Badajoz) y trabaje en la citada institución provincial.

David Sánchez Pérez-Castejón (cuyo apellido artístico es Azagra) es considerado a priori residente fiscal en Portugal por tener allí su vivienda habitual, pero también lo sería en España porque aquí radica su centro de intereses económicos, esto es, su empleo en la Diputación.

¿Cómo se resuelve esa dualidad? A través del Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Portugal, que existe desde 1993 para evitar la evasión fiscal. El mismo recoge que prima la existencia de un domicilio permanente, el cual está situado en Elvas desde enero de 2022.

En las declaraciones tributarias presentadas por el propio Sánchez Pérez-Castejón hace constar que tiene residencia fiscal en España hasta el ejercicio de 2020, en Tailandia en 2021 y en Portugal desde 2022.

Los detalles

El informe especifica que julio de 2020 es el último periodo en el que aparecen imputaciones de consumo de energía eléctrica en su domicilio de Badajoz (asimismo, el único inmueble en España de su propiedad, ubicado en Madrid, se encuentra cedido en arrendamiento a terceros).

También se precisa que constan en su pasaporte sellos de entrada y salida de Tailandia, respectivamente, el 31 de agosto de 2020 y el 24 de septiembre de 2021.

Y se puntualiza que hay justificantes bancarios en concepto de alquiler a una cuenta portuguesa de enero a diciembre de 2022. Y que el 10 de febrero de 2023 adquirió una vivienda en Elvas.

No obstante, más allá de toda la documentación aportada, en el propio informe se deja claro que el mismo se hace "sin haber realizado un procedimiento de investigación" y "atendiendo exclusivamente a la base de datos de la Agencia Tributaria".

La polémica

Fue el pasado mes de marzo cuando el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, pidió al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que "por decencia política" explicara dónde tributa el hermano de Pedro Sánchez o por qué no estaba obligado a presentar IRPF en los años 2021 y 2022.

A partir de ahí la polémica se fue agrandando y terminó con la denuncia de Manos Limpias que, una vez admitida a trámite, puso en marcha el proceso judicial.

De manera paralela al cuestionamiento de la residencia fiscal de David Sánchez, otro de los frentes abiertos es la investigación de cómo se le adjudicó el contrato en la Diputación de Badajoz, donde ahora ejerce como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Hubo un proceso de selección que incluía una entrevista personal.

De momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha llevado todos los correos electrónicos corporativos necesarios de Sánchez y otros ocho cargos para analizar si hubo "actos preparatorios" previos para crear y darle ese puesto de trabajo.

"No se aprecian las circunstancias de riesgo fiscal"

Otra de las cuestiones planteadas a la Agencia Tributaria por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz es saber si David Sánchez Pérez-Castejón había sido "objeto de alguna actividad de inspección o control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (personal de alta dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero".

Ante tal cuestión, el informe analizado establece que "no se aprecian las circunstancias de riesgo fiscal que prevé el Plan Anual de Control Tributario, ya que en los ejercicios 2021 y 2022 la posible tributación del obligado por IRPF arrojaría un saldo a devolver".

Asimismo, desde el juzgado también se había pedido analizar si, con los datos y la documentación de que dispone actualmente la Agencia Tributaria, "puede determinarse un incremento de su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos y si el mismo sería superior a la cantidad de los 250.000 euros".

En este caso las conclusiones son que si bien la variación del patrimonio sí es superior a los 250.000 euros, la misma "se justifica con los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, que ascienden a los 306.129,86 euros".

Entre las actividades económicas que están registradas aparece la compra de criptomonedas, la venta de participaciones en fondos de inversión o la posesión de acciones en diversas entidades como BBVA, Telefónica o Repsol.