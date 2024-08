Yolanda Díaz presiona a Marlaska y le exige impedir que Desokupa dé formación a policías

Sumar presiona a Fernando Grande Marlaska para que impida a la empresa Desokupa impartir formación a agentes de la Policía Nacional después de que firmase un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para instruir en defensa personal a 30.000 agentes. El grupo parlamentario presidido por Yolanda Díaz ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en el Congreso planteando estas exigencias y reclamando también la ilegalización de lo que califican como "grupo parapolicial".

La firma de este acuerdo llevó a que el Ministerio del Interior anunciase este domingo a última hora que estudiaría la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y valorar si "conculca los valores democráticos". Pero en Sumar continúan presionando a Marlaska para que tome acciones concretas, tanto a la hora de impedir que se impartan esos cursos como para impulsar la ilegalización de Desokupa. "Sumar no parará hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado". "Siguiendo el artículo 22 de la Constitución, Desokupa debe ser ilegalizada", señala el socio minoritario del Gobierno.

En su iniciativa registrada en el Congreso, Sumar pone en cuestión el papel de la organización anti okupación, definiéndola como "un grupo violento" y destacando que "Desokupa ha sido denunciado en numerosas ocasiones por organizaciones en defensa de los derechos humanos por realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos".

En la batería de preguntas firmada por varios diputados de Sumar, como el portavoz Iñigo Errejón, Enrique Santiago (IU) o Lander Martínez, cuestionan directamente la legalidad de la formación, e inquieren al departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska sobre si considera "legal que policías en activo, a través del Sindicato Unificado de Policía, vayan a recibir formación en defensa personal por parte del grupo violento Desokupa, que ha calificado que dicha formación servirá para “limpiar la calle de ratas”".

Ilegalizar Desokupa

"Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Interior para impedir que grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activos?", es otra de las preguntas planteada por el socio minoritario del Gobierno para el ministerio socialista, al que también cuestionan sobre la existencia de una petición previa de formación por parte del sindicato SUP que hubiera sido previamente desatendida. "¿Ha solicitado el SUP al Ministerio de Interior alguna formación específica para agentes de policía que no haya sido atendida por el Ministerio que pudiera explicar que ese sindicato organice actividades de formación con Desokupa?", plantea Sumar.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. / Juan González

En esa misma iniciativa, el grupo presidido por Yolanda Díaz invita a Interior a emprender "actuaciones para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa, a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución".

Sumar también reclama datos a Interior sobre "la penetración de personas o grupos de extrema derecha y/o violentos en estructuras tan relevantes para el Estado como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y pide su valoración sobre si considera que la "posible infiltración es una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país".

Cruce de comunicados

Después de conocerse este acuerdo alcanzado entre SUP y Desokupa, que aseguraba que su formación era "homologable", el Ministerio del Interior salió a desmentirlo y a anunciar que estudiaría la apertura de un expediente "para analizar la posible impugnación del convenio y estudiar si conculca los valores democráticos".

Según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de cursos no homologables que "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía (DGT)", y aclaran que la formación de la Policía es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

Después de que se pronunciase Interior, SUP ha señalado en otro comunicado que el acuerdo de "colaboración" con la empresa Desokupa "se limita al ámbito personal y extracurricular" de los afiliados y que la organización sindical "quiere alejarse de cualquier otra connotación que pueda rodear al mismo", según recoge Europa Press.

En este contexto, el sindicato policial ha subrayado que la formación en la Policía Nacional "corresponde exclusivamente a la Dirección General de la Policía" pero que "no es óbice" para que desde el SUP se ofrezca formación complementaria a sus afiliados.

"Ni el Club Desokupa ni este sindicato, han querido en ningún momento dar a entender que la DGP o la División de Formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria", ha resaltado SUP.