Retirarán el sueldo al edil de Vox valenciano que pide aplicar "plomo" a los inmigrantes ilegales

Las reacciones a las palabras del concejal de Vox de Paiporta, Daniel Furió, sobre que se debería frenar la inmigración ilegal aplicando "plomo" han desatado ya las primeras reacciones políticas de la mano del PSPV, que gobierna en solitario en esta localidad de l'HortaSud.

El vicesecretario y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Vox en Paiporta por sus manifestaciones en redes sociales.

Los socialistas consideran inadmisible e intolerable el comentario del concejal. “Su partido ya no solo pide que se pongan los barcos de la Armada delante de los cayucos, como también ha hecho el PP, sino que ahora ya son partidarios directamente de dispararles en una declaración asquerosa, que asusta por su falta de humanidad, de solidaridad y de la más mínima compasión o empatía con personas que huyen de sus países por extrema necesidad”, añade.

El PSPV pedirá en el pleno reprobar a Daniel Furió

También la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, que es miembro de la ejecutiva provincial del PSPV considera estas declaraciones inadmisibles. "Vamos a tomar medidas, y mañana mismo en el pleno municipal pediremos la reprobación de Daniel Furió y propondremos la retirada de la asignación que percibe el concejal de Vox", liberado parcialmente. Albalat cree que tendrá el apoyo del resto de partidos, PP y Compromís en el pleno para sacar adelante la moción.

Mientras, Bielsa asegura que la violencia no cabe en política y quien la defiende no puede tener presencia en el debate público, como tampoco cabe el discurso de odio y si la dirección de Vox no desautoriza a su concejal en Paiporta serán cómplices de sus palabras.

Vox exige al edil que retire el tweet Vox ha pedido al concejal de Paiporta, Daniel Furió, que retire el tweet donde pedía aplicar "plomo" a los inmigrantes ilegales: "El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo…". Fuentes próximas al partido reconocen que el concejal se ha equivocado en sus manifestaciones, que no son acordes con la política de Vox en materia de inmigración. "Lo que pedimos es cambiar el reglamento y parar la entrada masiva de inmigrantes ilegales que no son menores, ni huyen de ninguna guerra. Es una invasión migratoria", señalan desde el partido de ultraderecha.

El portavoz socialista en la Diputación también llama al PP de Mazón y Mompó a romper con un partido que deshumaniza a los menores no acompañados y ahora plantea incluso que se les pueda disparar, "atravesando una nueva línea roja de indignidad y bochorno público". Y recuerda que el PP y Vox aún mantienen pactos en numerosos ayuntamientos.

Los socialistas llaman a que se investigue si las palabras del concejal de Paiporta suponen también un delito de odio y recuerdan que ya la exconsellera de Justicia de Vox, Elisa Núñez, está siendo investigada por la sección de delitos de odio de la fiscalía provincial de Valencia a raíz de una denuncia del PSPV-PSOE por unas declaraciones “antidemocráticas y xenófobas” en las que vinculaba inmigración y delincuencia.