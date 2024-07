El PSOE-A registra querellas por injurias contra dirigentes del PP y Vox por el caso ERE para que "la justicia se retrate"

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo a los expresidentes Chaves y Griñán por el caso ERE, el PSOE andaluz ha dado un paso más en su defensa de su organización política y lo hace en los tribunales.

El PSOE andaluz ha registrado en juzgados de Madrid y Sevilla un total de cuatro querellas por "injurias y calumnias" dirigidas en total a 11 dirigentes del Partido Popular y Vox tras la publicación de tuits, declaraciones en medios y manifestaciones públicas hechas, sobre todo, desde el anuncio de revisión por parte del tribunal de garantías de las condenas de los ERE que pesaban sobre los dos expresidentes y una docena de altos cargos de la Junta de Andalucía. En estas manifestaciones, según el PSOE, PP y Vox mienten y les acusan de robar.

En el caso de la querella de Vox en Sevilla se lleva ante la justicia las declaraciones y reparto de octavillas en la que el PSOE entiende que se ha vulnerado el derecho al honor de Juan Espadas, secretario general de la organización. En varios barrios de la capital andaluza se repartieron folletos con la imagen de Chaves, Espadas y Griñán bajo el lema "Devolved lo robado".

Querellas por las concentraciones a las puertas de San Vicente

Según fuentes de la dirección del PSOE-A, en concreto se registra una querella en el juzgado de primera instancia de Madrid contra Miguel Tellado y Elías Bendodo, vicesecretario general y el vicesecretario general de Política Autonómica del PP nacional, respectivamente, por las declaraciones vertidas a la luz de la revisión en el TC del caso ERE.

En Madrid, el PSOE andaluz también ha registrado una querella a María José Millán, la portavoz de Vox en el Congreso de los diputados, también por las manifestaciones y tuits que podrían ser constitutivas de calumnias e injurias.

En juzgados de primera instancia de Sevilla, el PSOE ha registrado dos querellas más: una dirigida a los consejeros de la Junta de Andalucía Antonio Sanz (Presidencia) y José Antonio Nieto (Justicia) y a Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz.

Por último en una querella conjunta del PSOE andaluz y Juan Espadas se demanda a Vox Andalucía en la figura de los diputados en el Parlamento de Andalucía el portavoz Manuel Gavira, Javier Cortés, Ana María Ruiz y a los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo.

En los escritos se solicita la celebración de un acto de conciliación, previo a la interposición de la querella contra estos 11 miembros de PP y Vox por los delitos de injurias y calumnias.

Estratregia en los tribunales

Según las fuentes del PSOE andaluz, lo que busca Espadas con este paso es que "la justicia se retrate" y defender "el derecho" de la organización que dirige. El anuncio, sin entrar detalles, lo ha realizado el líder de la oposición desde su escaño durante la sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el que ha sido el último cara a cara entre ambos en este periodo de sesiones antes de las vacaciones.

El control del relato sobre el caso ERE a la luz de la sentencia del TC es en lo que andan midiéndose PP y PSOE estos días. Fuentes de San Telmo sostienen que "en términos de comunicación política es un error regresar al pasado, máxime cuando hablamos del pasado más oscuro del PSOE". El PSOE, por su parte, está en el punto de "no dejar pasar ni una" después de que, según la tesis de Espadas, el PSOE cometió el error durante más de 10 años de no hacer pedagogía de en qué consistió en realidad el caso ERE, que no se defraudaron 680 millones, razón por la que el PP sigue pagando las prejubilaciones acordadas en aquellos procesos. De este error, Espadas culpa directamente a Susana Díaz, señalamiento contestado en redes por la ex presidenta.

Este nuevo capítulo de las heridas abiertas en el PSOE andaluz es observado en las filas del PP andaluz con sorna. "Está la cosa entretenida", expresan en el entorno del presidente.

Última pregunta del curso para hablar del pasado

Éste ha sido el primer cara a cara de Moreno y Espadas desde que la semana pasada se conociera el fallo del Constitucional sobre los dos expresidentes, la "cúspide" en su terminología sobre la que se basó la instrucción de la jueza Alaya y que fue denunciada por el Partido Popular en Andalucía. En concreto, Espadas ha preguntado directamente al presidente andaluz por su "valoración" de las sentencias del TC, tras escuchar la opinión" de algunos de los miembros de su Consejo de Gobierno

La tesis de Moreno es que Espadas recibe el encargo de preguntar por los ERE para correr una cortina por el caso Koldo, el caso de la directora del Instituito de las Mujeres y el caso Begoña Gómez". "Habiendo temas como hay para cuestionar la gestión de la Junta no sé cómo se les ocurre plantear esta pregunta", ha dicho Moreno para añadir: "No sé quién es la cabeza que ha ideado esto, pero que siga, que siga, que nos viene bien".

La tesis del PP es que Espadas recibe el encargo de preguntar por los ERE para correr una cortina por el caso Begoña Gómez: "Habiendo temas como hay para cuestionar la gestión de la Junta no sé cómo se les ocurre plantear esta pregunta", ha dicho Moreno

En su intervención, Espadas ha pedido al PP que "recapaciten y corrijan". "Siguen mintiendo" pese al dictamen del TC al afirmar que "hubo una trama corrupta, una confabulación política para montar un sistema y robar 680 millones". "El TC lo ha dejado claro, no ha habido ningún complot del PSOE y de los gobiernos socialistas". Es por esro que ha pedido a Moreno que se pronuncie y diga si es "antisistema o acata las sentencias del TC".

En el hemiciclo, varios diputados del PP han levantado su DNI con el portavoz Toni Martín azuzando señalando a la bancada socialista su interés en ser querellados por estas mismas razones. Los de Santiago Abascal han ido más allá y se han puesto en pie en aplausos dirigidos a Juan Espadas.

El recorrido judicial de estas querellas está por ver.