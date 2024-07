El Senado culmina la renovación del CGPJ eligiendo sus diez vocales correspondientes

El 4 de diciembre de 2018 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haberse renovado. Sin embargo, ha sido este miércoles, 24 de julio de 2024, cuando se ha culminado el proceso que se inició hace casi seis años para elegir a los 20 vocales que componen el Consejo. Despues de que este martes el Congreso aprobara los diez miembros del CGPJ que le corresponden, el Senado ha ratificado este miércoles a los otros diez vocales restantes. Además, la Cámara Alta dará el visto bueno definitivo a la reforma del poder judicial que pactaron PP y PSOE la próxima semana.

En un debate en el que se han escuchado los mismos argumentos empleados este martes en el pleno del Congreso, populares y socialistas se han quedado solos defendiendo su acuerdo para dividirse el CGPJ -diez miembros para cada uno- y reformar la ley del poder judicial para mandatar al nuevo Consejo a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial".

Aunque el acuerdo es ese, ambas formaciones han mostrado sus diferentes puntos de vista sobre este asunto. El senador del PP Antonio Silván ha confiado en que la votación de este miércoles sea la última para elegir a seis de los vocales y que de cara a la siguiente renovación sea ya por un sistema con una participación directa de los jueces. "Es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia", ha dicho.

No ha estado de acuerdo el portavoz del PSOE, Juan Espadas, que ha dicho que con el actual sistema "es la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, a través de sus representantes la que elige a los miembros de este órgano". Además, ha apuntando que no hay que confundir la elección política del Consejo, que no tiene funciones jurisdiccionales, con la independencia del poder judicial a la hora de dictar sentencia.

Nuevos miembros

Tras este debate, en el que el resto de formaciones han criticado que las dos formaciones del bipartidismo se sigan repartiendo los vocales del CGPJ sin tener en cuenta la pluralidad de las Cortes Generales, el Senado ha aprobado los diez miembros del Consejo que le corresponde. De los seis nombramientos de procedencia judicial, cuatro han sido elegidos por los populares (José Antonio Montero, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo y Alejandro Abascal) y dos por los socialistas (Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés). También se han dividido los cuatro vocales juristas: Isabel Revuelta por el PP y Ricardo Bodas, Bernardo Fernández y Luis Martín Contreras por el PSOE.

Estos diez nuevos vocales se suman a los que aprobó este martes el Congreso. Por el PP: Gema Espinosa, José María Páez, José Carlos Orga, José Luis Costa Pillado y Pilar Jiménez. Por el PSOE: Ángel Arozamena, Esther Erice, José María Fernández Seijo, Inés María Herreros Hernández y Argelia Queralt.