Marta Rovira: "O Sánchez cumple con los acuerdos pendientes o será imposible pactar con el PSC"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira (Vic, 1977), regresó hace 12 días a Cataluña tras seis años y tres meses en Suiza. Tras la dimisión de Oriol Junqueras, ella es la máxima dirigente de la organización y está en plenas negociaciones con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Ve posible un pacto, pero avisa de que no está cerrado.

No lleva ni dos semanas aquí. ¿Ha encontrado Cataluña muy cambiada?

No sé si estoy preparada para responder a esta pregunta porque aún estoy asimilando la realidad. Las personas que me he ido encontrando no han cambiado mucho y Cataluña tampoco. Respecto a las personas es positivo, respecto al país, si no ha progresado, pues no lo es tanto.

Ha vuelto en plena negociación de la investidura. ¿Cómo es negociar cara a cara después de tanto tiempo de hacerlo a través de la pantalla?

No se puede hacer política mucho tiempo a través de las pantallas. Necesitas captar la realidad, las reacciones y las emociones de las personas. Lo estoy viviendo como un privilegio, como una segunda oportunidad.

El lunes la Generalitat (ERC) y el Gobierno (PSOE) pactaron la transferencia de recursos para Rodalies, Investigación y Becas. ¿Hay que interpretar esto como una señal que acerca ERC a apoyar a la investidura de Salvador Illa (PSC)?

Teníamos unas condiciones preliminares a un posible acuerdo [de investidura] y eran el cumplimiento de todos los acuerdos [anteriores] derivados de las relaciones entre los dos gobiernos o de las investiduras de Pedro Sánchez. Esta semana se están haciendo efectivos. ERC tiene la sensación de que nunca se acaban de cumplir los acuerdos hasta el último punto y era imprescindible que las cosas empezaran a moverse.

Este miércoles el presidente Sánchez se reúne en Barcelona con el president Aragonès. ¿Se puede interpretar también como un gesto para allanar la investidura?

Es una señal en este sentido: se están cumpliendo los acuerdos pendientes y se hace de forma presencial. No podíamos fiar más, o cumplían o era imposible llegar a otro acuerdo ya fuera con el PSOE o con el PSC.

¿Qué le reclaman esta vez el presidente del Gobierno español?

Que se ponga al día de todos los acuerdos que habido hasta ahora, algunos muy importantes en términos de recursos económicos como los de ayer. Esta semana se verán más cumplimientos y, a partir de aquí, nosotros ahora podemos volver a tener cierto entendimiento.

Hay acuerdos pendientes que son muy importantes, no solo para ERC, sino para el país, como el traspaso de Rodalies y la quita de la deuda del FLA

Por lo tanto, si Sánchez cumple, ¿habrá investidura?

Si Sánchez cumple quiere decir que nosotros podemos volver a garantizar que cualquier acuerdo al que nosotros lleguemos con el PSC y el PSOE se cumplirá. Hay acuerdos pendientes que son muy importantes, no solo para ERC, sino para el país, como el traspaso de Rodalies. Quedará también pendiente la quita de [15.000 millones] de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Queremos la garantía de que Sánchez irá hasta el final.

Y si Sánchez va a hasta el final, ERC seguirá adelante la negociación con el PSC por la investidura...

Si Pedro Sánchez va hasta el final en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, ERC podrá asumir nuevos. Si no fuera así, es muy difícil pedir un dogma de fe. Para decirlo simple y llanamente, si Sánchez cumple los acuerdos que hay pendientes, ERC podrá volver a tener confianza que futuros acuerdos también se cumplirán.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la entrevista con EL PERIÓDICO. / Manu Mitru

La quita del FLA aún está pendiente.

Se está trabajando. Nos conviene también tener un compromiso de cumplimiento de este acuerdo, no porque sea capricho de ERC, sino porque es imprescindible para el país y sus necesidades.

Si se cumplen los acuerdos pendientes, la segunda fase es negociar la investidura con el PSC. El punto más determinante para ERC es que Cataluña mejore la financiación en la línea del concierto vasco. ¿Han avanzado?

Es imprescindible que se pueda resolver la situación de déficit fiscal de Cataluña. Esto lo tendría que asumir cualquiera que quiera gobernar. Catalunya genera suficientes recursos como para tener un Estado del bienestar equiparable a otros países europeos y, en cambio, no llegamos a este nivel. Hemos avanzado, pero no le puedo decir de qué manera porque todavía no hemos acabado la negociación. Sánchez tiene que garantizar que estos avances en financiación son sostenibles en el tiempo. Es decir, que después no se pueda dar marcha atrás por parte de otro gobierno.

Defendemos el concierto económico desde hace más de 30 años y el concierto significa salir del régimen común y tener un régimen específico

¿Es innegociable que el modelo sea el del concierto económico, que Cataluña recaude todos los impuestos?

Defendemos el concierto económico desde hace más de 30 años y el concierto significa salir del régimen común y tener un régimen específico. Significa una agencia tributaria propia catalana que no esté consorciada con el Estado y significa la recaudación del cien por cien de los impuestos. Esto es el que hemos puesto sobre la mesa.

¿Y sin esta agencia tributaria que recaude el cien por cien de los impuestos no hay investidura?

Cuando tengamos el acuerdo será la dirección de ERC y su militancia quienes tendremos que decidir si el paso que se da es importante. El criterio que valoraremos es que implique para Cataluña más soberanía fiscal. Si Cataluña genera unos recursos determinados, pues nosotros tenemos que ser quienes decidamos dónde tenemos que dedicar estos recursos. A partir de aquí, establecer una cuota de solidaridad con el Estado y pagar los servicios que el Estado presta de forma directa en Cataluña.

El PSC les ofrece desarrollar el consorcio tributario que ya figura en el Estatut y ustedes no quieren. ¿El problema del consorcio es que Generalitat y Estado tendrían el mismo peso?

El problema del consorcio es que no ganamos en soberanía.

Es difícil ver un término medio entre lo que plantean ustedes y lo que plantea el PSC. ¿Qué grado de optimismo tiene ahora mismo en que haya un pacto?

El PSOE y el PSC todavía tienen que entender que lo que reivindicamos nosotros en términos de soberanía es la llave de la caja, no solo la caja. Lo que reivindicamos es el derecho a decidir sobre los recursos. Esto todavía hace falta que lo comprendan.

Si el acuerdo con el PSC no es posible, ¿veremos a ERC negociando con Junts la investidura de Carles Puigdemont?

Con Junts estamos teniendo conversaciones también, pero les pedimos que nos demuestren cómo provocarían una abstención del PSC [imprescindible para investir a Puigdemont], porque el PSC nos dice que no se abstendrán. El escenario nos parece poco verosímil.

Si el president del Parlament, Josep Rull, convoca un pleno sobre la investidura de Puigdemont sin acuerdo con ERC, ¿qué hará ERC?

Lo tendríamos que valorar porque entendemos que sería una operación de carácter más bien táctico o electoralista.

Si no hay acuerdo con nadie, Cataluña estaría abocada a nuevas elecciones. ¿Ve a Esquerra, que vive un momento complicado, preparada para volver a las urnas?

No queremos asumir esta responsabilidad de la repetición electoral porque es el PSC quien ha ganado las elecciones y tiene otras mayorías en el Parlament para conformar. Lo que le diremos al PSC si no llegamos a un preacuerdo es que explore otras posibles mayorías.

Si hay acuerdo con el PSC se someterá a consulta de la militancia de ERC. Usted lo defenderá ante los militantes. ¿Espera que Oriol Junqueras también lo defienda?

Es importante que el acuerdo sea bueno para que todos sin fisuras lo puedan defender y creo que todos, incluido Oriol Junqueras, tendrán visión de país, si el acuerdo es bueno, para defenderlo. Si el acuerdo es bueno para el país seguro que lo sabremos defender todos y todas.

