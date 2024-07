Biden pide el voto para Kamala Harris tras abandonar la carrera a la presidencia

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X, unos minutos después de anunciar que abandona la carrera.

"Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", apuntó el mandatario.

Biden publicó este mensaje unos minutos después de publicar una carta en la que anunció que abandonaba la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país.

Sara Fernández

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", apuntó el mandatario de 81 años.

Aunque en un principio no daba el apoyo explícito a Harris, minutos después lo ha hecho en la mencionada red social.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor y ha sido la mejor decisión que he tomado", apuntó el presidente.

El Partido Demócrata se asoma así al abismo de tener que elegir un candidato que se enfrente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en las presidenciales del próximo 5 de noviembre.