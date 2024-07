Uno de los testigos declara al juez que el rector le comunicó que tenía que nombrar a Begoña Gómez directora de la Cátedra

El exvicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio Villarejo ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado que fue el rector, Joaquín Goyache, quien le dijo que tenía que nombrar a Begoña Gómez como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según informan a este periódico fuentes jurídicas.

Dichas fuentes señalan que Doadrio ha explicado que el comentario que le hizo Goyache no se produjo en términos imperativos, puesto que la Complutense no depende del Gobierno central, sino de la Comunidad de Madrid y porque, según el testigo, se trató de una consulta por si él tenía algún problema con ese nombramiento, ya que era conocida su militancia activa en el Partido Popular. El entonces vicerrector ha manifestado que le contestó que por su parte no había problema alguno, si la documentación era correcta y todo estaba en orden.

El propio Goyache explicó al instructor que fue la propia Begoña Gómez la que le llamó, a través de su secretaria, para que acudiera a Moncloa para reunirse con ella; y que fruto de este encuentro ella comenzó a dirigir la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM.

El vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla, a 19 de julio de 2024, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado toma declaración hoy, 19 de julio, a dos testigos por el ‘caso Begoña Gómez’, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. 19 JULIO 2024 Eduardo Parra / Europa Press 19/07/2024 / Eduardo Parra / Eduardo Parra

Manifestaciones previas

Doadrio Villarejo ha trasladado al juez Peinado las manifestaciones que ya había hecho días antes en la prensa, en las que aseguraba que había advertido a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "cualquier registro lo debía hacer a través de la Universidad Complutense al ser dinero público".

"No se me informó de esto ni a mí, ni a la comisión de la cátedra", añadió este docente a El Mundo. Doadrio no supo que Gómez terminó registrando a su nombre la marca de la plataforma, pese a que le indicó que todo lo concerniente a la cátedra era dinero del Estado.

Por su parte, el actual vicerrector de Planificación de la Universidad Complutense, Juan Carlos Coello de Portugal, ha explicado que no se recogieron las memorias explicativas que quería entregar Begoña Gómez por “prudencia” al existir ya el procedimiento judicial abierto contra Begoña Gómez.

No pudieron responder a las preguntas que les dirigió el propio magistrado en relación con los contratos y facturas remitidas por la universidad en el informe que le remitió, puesto que las contrataciones no forman parte de sus responsabilidades. Pese a ello, las acusaciones consideraron que los testimonios prestados por los responsables universitarios contribuyen a ahondar en esta línea de investigación. Incluso consideran que las palabras que Goyeche le dirigió a Doadrio significan que la Cátedra que dirigió Gómez se "fabricó" para ella, extremo del que discrepan otras fuentes, que ven en el comentario únicamente la intención de hacerlo.