El PP abre la puerta de salida a la presidenta de las Cortes Valencianas, pero Massó se resiste

La tormenta estuvo el jueves y el viernes sobre el Consell, y una vez escampada con la salida de los representantes de Vox y la reestructura de este, los nubarrones se posan sobre Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas. Es el único cargo institucional que mantienen los voxistas, aupada con los votos del PP al principio de legislatura por el pacto de gobierno entre ambas formaciones, sin embargo, con este hecho añicos, los populares han abierto la puerta a su salida.

"Me gustaría que el presidente de las Cortes fuera del PP", ha indicado el síndic de los populares, Juanfran Pérez Llorca, de estreno en el cargo en el último pleno del curso de la cámara, que ha señalado que la salida de la máxima responsable del parlamento valenciano es una "decisión personal". De hecho, según el reglamento, no se puede revocar a la presidenta de las Cortes, no hay mecanismo legal más allá de una posible renuncia personal o de que se quedara sin grupo parlamentario.

Así, buscando esa vía para forzar su salida a nivel personal, los populares que hasta el momento se habían puesto de perfil (con mensajes velados hacia la "coherencia" de los dirigentes de Vox, que se van de los cargos del Consell y no del de las Cortes), han dado un primer paso adelante en esa presión y han ofrecido un puesto en la Mesa a cambio. Massó es la única representante de los voxistas en la Mesa por lo que en caso de dimitir, y según las palabras del síndic del PP, los populares apoyarían a alguien de Vox para ocupar otro cargo en el órgano de dirección parlamentaria a cambio de quedarse el puesto de presidente.

"Voy a seguir"

Claro que esa es la hoja de ruta del PP y otra cosa la que plantea Vox y en concreto Llanos Massó. La presión se empieza a notar. De hecho, Massó ha convocado una atención a la prensa minutos antes de empezar el último pleno del curso frente a los "rumores de todo tipo" y lejos de abrir cualquier puerta a una salida o mostrar alguna duda sobre mantenerse en el puesto, ha negado cualquier posibilidad de renuncia y ha vinculado su continuidad al frente del parlamento con la de Carlos Mazón al frente del Consell.

"Yo voy a seguir porque los votos que permitieron que yo sea presidenta, son los mismos que hicieron a Mazón presidente", ha indicado Massó. La dirigente de Vox ha rechazado la posibilidad de que el PP se alíe con la izquierda para moverle la silla y ha asegurado que no contemplan una respuesta en caso de que se dé ese escenario, sus palabras ya han servido de primer aviso para el dirigente del Ejecutivo autonómico, que sigue necesitando a los voxistas para aprobar la mayoría de las medidas importantes como los Presupuestos.

Massó ha tratado de despejar los nubarrones de dudas que se posan sobre ella y su cargo apelando a las palabras de su líder de partido, Santiago Abascal, que circunscribió la ruptura de los pactos a salirse de los gobierno autonómicos para "no ser cómplices" con la llegada de menores extranjeros desde Canarias en el reparto ya pactado entre las autonomías en 2022. "No queremos ser cómplices en los gobiernos", ha indicado, "pero las mesas de los parlamentos no tienen responsabilidad en ese sentido".

Entre medias, se ha colado la propuesta de Compromís de reformar el reglamento para poder revocar a la presidenta de las Cortes por mayoría de la cámara. Esta necesitaría el apoyo del PP que no lo acaba de ver claro, dejando su pronunciamiento al respecto en septiembre, una forma de pegar un pelotazo hacia adelante a la espera de acontecimientos. La propuesta de los valencianistas puede convertirse en un elemento de presión extra para Massó, a quien el PP comienza a apretar.

