El PP acusa a Sánchez de mentir en el Congreso sobre los negocios de su mujer y concluye que "siempre ha estado en el ajo"

El reconocimiento por parte del empresario Juan Carlos Barrabés ante el juez de que se reunió en dos ocasiones con Pedro Sánchez en los cuatro o cinco encuentros que admitió haber mantenido en la Moncloa con su esposa, Begoña Gómez, ha llevado al PP a concluir que el jefe del Ejecutivo "siempre ha estado en el ajo". Así lo ha dicho Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso, en un mensaje en X. En la misma línea, Borja Sémper, vicesecretario y portavoz del partido, ha acusado a Sánchez de "mentir". "Fue interpelado directamente por Alberto Núñez Feijóo [en el Congreso] y el presidente del Gobierno mintió. El presidente del Gobierno fue interpelado directamente por periodistas en medios de comunicación nacionales sobre su grado, su nivel de conocimiento de las cartas que su mujer enviaba para beneficiar a este empresario y el presidente del Gobierno mintió", ha dicho en una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP. Los conservadores quieren que Sánchez comparezca públicamente para explicar esas dos reuniones.

Sémper ve a Sánchez "anclado en la mentira" y ha asegurado que Gómez "no pudo llevar adelante estos supuestos tejemanejes si no fuera por la condición de presidente de su marido". Barrabés, una eminencia en innovación y nuevas tecnologías en España desde hace décadas, fue avalado con cartas de recomendación por la esposa de Sánchez en dos concursos públicos que ganó. En todo caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha detectado irregularidades en seis contratos que el juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, había puesto bajo sospecha. La Benemérita señala que las adjudicaciones se hicieron con "normalidad" y subrayan que la empresa de Barrabés obtuvo la mejor puntuación en los concursos públicos.