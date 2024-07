La crisis en los gobiernos de PP y Vox sorprende al PSOE sin culminar su renovación territorial

El terremoto en los gobiernos de coalición de PP y Vox tras la ruptura de los de Santiago Abascal ha cogido a los socialistas con los deberes sin hacer en buena parte de los territorios. Solo en Comunidad Valenciana y Extremadura se anticiparon de forma extraordinaria los congresos orgánicos para renovar proyecto y liderazgos tras la pérdida de estos gobiernos. En Ferraz descartan que vayan a producirse adelantos electorales a corto plazo, pero reconocen que de ser así no estarían en las mejores condiciones para afrontarlos. Es por ello que pretenden acelerar el calendario para la renovación territorial a la espera de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. “Cuando se solucione lo de Cataluña arrancaremos los procesos orgánicos”, explica un miembro de la cúpula de Ferraz.

Lo que para el PSOE era una tarea pendiente de cara a recomponerse como una alternativa clara a los gobiernos de la derecha, ahora se ha convertido en urgencia ante la crisis sobrevenida en estas coaliciones por sus diferencias en el reparto de menores migrantes llegados a las costas canarias. Vox pasará a la oposición en las cinco comunidades donde cogobiernan (Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia) y donde apoyan desde fuera (Baleares). Para convocar los congresos autonómicos de las federaciones es preciso celebrar antes uno federal. La intención es ponerle fecha tras el verano, siempre y cuando se descarte una repetición electoral en Cataluña. A partir de entonces se precipitarían las renovaciones pendientes.

En Ferraz no descartan que puedan producirse primarias en varios territorios donde no gobiernan o que, como en el caso de Concha Andreu en La Rioja, sus secretarios generales den un paso a un lado. De los pocos territorios donde hay casi plenas garantías de continuidad es Canarias, donde no hay debate sucesorio respecto al secretario general y ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres.

En Baleares, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha dado muestras de querer seguir adelante y no está en la lista de renovaciones prioritarias para Ferraz. Al contrario que Aragón, donde se apuesta por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, como candidata del aparato para sustituir a Javier Lambán. En las federaciones de Madrid y Andalucía, donde gobierna con mayoría el PP y tiene asegurada la estabilidad pese al choque de trenes con Vox a nivel estatal, hay movimientos internos.

Diferentes sectores cuestionan tanto abiertamente como en privado a Juan Lobato y Juan Espadas. Aunque en la sede federal tratan de mantenerse al margen de este ruido, es fruto de que el propio Pedro Sánchez señalase su “preocupación” con ambos territorios por el “agujero” electoral de las europeas. En Castilla y León, donde la legislatura está más avanzada que en los otros territorios donde se ha producido la colisión en las coaliciones de PP y Vox, algunas voces ponen en cuestión a Luis Tudanca. Este último incluso viene de tener un choque con Ferraz por no frenar al líder provincial en León, Javier Cendón, en su apoyo a la escisión de una Región Leonesa de la Junta de Castilla y León.

Choques en primarias

Tanto Tudanca como Lobato y Espadas tienen intención de seguir al frente de sus respectivas federaciones, pero en el partido se reconoce de forma generalizada que todo dependerá de la posición final que adopte Pedro Sánchez para evitar un choque en primarias. Una circunstancia que sí se da por hecha en Aragón, ante la imposibilidad manifiesta hasta ahora de pactar una salida negociada con la federación crítica liderada por Lambán.

Tras las elecciones europeas se ha agitado el debate sucesorio en varios territorios. El propio Pedro Sánchez ya había puesto sobre la mesa este calendario después los comicios gallegos, al reconocer que por el adelanto de las generales “nos quedamos con algunos deberes por hacer y cuando terminen las elecciones europeas tendremos que abordarlos, como es la renovación de liderazgos territoriales”.

El adelanto de las catalanas y las negociaciones para la gobernabilidad obligaron a echar el freno. Ahora, coincidiendo con situación de inestabilidad en varios gobiernos, la intención es volver a pisar el acelerador y prepararse ante los escenarios que se abren con una mayor debilidad de los presidentes autonómicos del PP.

“La inestabilidad son ellos”

En el PSOE insisten en que la prioridad ahora, más allá de las cuestiones orgánicas, es solucionar la situación de los menores migrantes y la presión asistencial que sufre Canarias. Llegar a un acuerdo con el PP para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de los menores llegados a la frontera sur.

Tanto desde el Gobierno como en Ferraz insisten asimismo en comparar la inestabilidad tras la precipitada ruptura ejecutivos de coalición conservadores, menos de un año después de constituirse, con la estabilidad de los progresistas. Mientras en la pasada legislatura resistieron toda la legislatura tanto las coaliciones autonómicas del PSOE con Podemos u otros socios como Compromís, las del PP con Ciudadanos se rompieron antes. “Nos lo dicen a nosotros, pero la inestabilidad son ellos”, señalaba este jueves un miembro de la cúpula socialista.