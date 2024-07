El vicepresidente de Aragón (Vox) tacha de "chantajistas" a los inmigrantes acogidos en Huesca

A vueltas, una vez más, con la inmigración en Aragón. El vicepresidente primero de la DGA y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha viajado este jueves hasta Sabiñánigo, donde se acogen 183 inmigrantes ilegales, a los que ha acusado de "chantajistas" por iniciar una huelga de hambre para mejorar sus condiciones. Un mensaje, el del ultraderechista, dirigido también a la Subdelegación del Gobierno en Huesca, a la que ha pedido "explicaciones" sobre el acuerdo con los inmigrantes, y al Partido Popular, junto al que gobierna en la comunidad, al que ha vuelto a advertir de que la inmigración ilegal es "una condición por la que no vamos a pasar".

Nolasco se ha desplazado hasta la localidad altoaragonesa para pedir a la Subdelegación del Gobierno en Huesca información sobre "qué ha ofrecido a los inmigrantes para que terminen con la huelga". "Ellos decían que querían comer arroz, pollo y cuscús, y que era uno de los motivos que estaban a disgusto", ha enfatizado el vicepresidente autonómico, obviando que los acogidos también pedían un refuerzo de sus clases de español para facilitar su reinserción.

"Unas personas que entran ilegalmente en España, son unos chantajistas, es gravísimo que se ceda a sus pretensiones", ha criticado el líder ultraderechista, que también ha atizado al PP, acusándole de colaborar con el PSOE en la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Nolasco ha afirmado que ha mantendio conversaciones con trabajadoras del albergue, "que están sufriendo un infierno con continuas faltas de respeto", por lo que el vicepresidente considera que la situación "afecta a la seguridad nacional y el Gobierno no puede estar cediendo".

"No sabemos qué ha dicho el subdelegado para que finalicen la huelga", ha concretado Nolasco, que ha advertido que desde el Gobierno "no se va a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales". El vicepresidente tensa la cuerda con su socio, el PP de Jorge Azcón, con el que "ya se está hablando" y al que recuerda que es "una condición por la que Vox no va a pasar". "Se entiende en toda la extensión de la frase", abriendo la puerta a una nueva temporada de conflicto en el Pignatelli por la inmigración.