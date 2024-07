El juez sólo dejará a Vox interrogar a Begoña Gómez y devuelve al resto de acusaciones populares 7.000 euros

El juez Juan Carlos Peinado, que interrogará este viernes a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la causa en la que se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha dictado una providencia ordenando el papel que deberán tener las acusaciones populares durante el desarrollo de la comparecencia: podrán estar presentes sus abogados, aunque solo podrá intervenir directamente "en representación de todos ellos, el representante procesal del Partido Político Vox". Todo ello "sin perjuicio a su derecho Constitucional a no declarar", precisa en el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Con ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 41, da respuesta a los recursos presentados por Manos Limpias, Hazte Oír y el Movimiento de Regeneración Política después de que ordenara agrupar a todas estas organizaciones en una misma representación procesal bajo la dirección letrada del partido de Santiago Abascal. Por otro lado, en la diligencia también estará presente, tras aceptarse su personación y proceder a la prestación de fianza, el partido político Iustitia Europa.

Todos ellos, no obstante, han obtenido una sustancial rebaja de la fianza inicial que les fue requerida para poder ser parte en el procedimento. El juez razona al respecto que "parece razonable" que habiéndose estimado inicialmente afianzar "las posibles indemnizaciones derivadas de una hipotética actuación temeraria" en 10.000 euros, considera que esta cantidad "debe ordenarse" y acuerda devolver a cada una de las acusaciones un total de 7.000, quedando en la cuenta de consignaciones del juzgado un total de 15.000 Euros "para responder, en su caso de las citadas indemnizaciones".

Sobre todas estas asociaciones y partidos, el juez Peinado señala que si bien tienen "pretensiones similares" --difieren en algunos casos en la atribución de un determinado delito a la mujer de presidente del Gobierno--," lo cierto es que, los planteamientos en orden a la forma de plantear la estrategia procesal por cada uno de ellos, no es coincidente, y esa diferencia de planteamiento, no puede entenderse, por ahora, que haya dado lugar o pueda dar lugar a que, las dilaciones indebidas que, ha de intentar evitar, que es el principal objetivo que ha de presidir la acumulación de la representación procesal de las acusaciones populares".

No obstante, justifica que se mantenga una dirección única, la de Vox, "a fin de agilizar el procedimiento, en los actos procesales que se lleven a cabo con presencia física en este órgano judicial".