Feijóo, sobre Alvise: “Es un producto del Gobierno populista que hay en España. La política no es eso”

“¿Le puedo tutear? ¿Qué tal Alberto?”. El líder del PP acudió esta semana a una entrevista en ‘Worldcast’, el podcast de Pedro Buerbaum, convertido en uno de los más influyentes, especialmente en el mundo de la derecha. Por su micrófono han pasado Alvise Pérez y Santiago Abascal, pero también personajes como el dueño de Desokupa. Y precisamente sobre el fenómeno de las elecciones europeas, Se Acabó la Fiesta, Alberto Núñez Feijóo se pronunció por primera vez con claridad: “Es un producto del Gobierno populista que hay en España y me preocupa. La política no es eso. La política es formarse, tener conocimientos, saber sobre cómo gestionar las cosas públicas y tener un proyecto. No es solo votar en contra”.

El dirigente conservador -que llegó a Madrid pidiendo a su partido volver a la política seria, de adultos, muy crítico con el uso de las redes sociales que hacen ya la inmensa mayoría de dirigentes, y con los ritmos que imponen los medios de comunicación en la actualidad, muy especialmente en la capital, ha decidido debutar en este medio en lo que supone una decisión inédita en la política de comunicación del PP. Lo hace cuando no ha pasado ni un mes de unas elecciones europeas en las que Alvise Pérez irrumpió en el Parlamento Europeo con tres diputados.

Un fenómeno que al líder del PP desconcertó por completo y que ha hecho al partido conservador repensar de qué manera pueden entrar en nuevos formatos de comunicación, que les acerquen, sobre todo, a los electores más jóvenes y que menos interés muestran por su partido. Los jóvenes de derechas votan a Vox y ahora podrían apostar por Alvise como hicieron el 9 de junio.

Y precisamente en este podcast -impulsado por Buerbaum, un emprendedor que se hizo famoso tras montar una tienda de gofres con forma de pene que se volvió completamente viral- Feijóo se ha pronunciado por primera vez con claridad sobre el fenómeno Alvise. “Cuando hay un Gobierno populista, como el de Sánchez, automáticamente se producen estos movimientos en redes, sin estructura, sin programa electoral, y sin cuadros para hacer cosas”, expresó.

“En mi opinión es el resultado de que unos señores que no creen en España tengan la llave de la gobernabilidad. Y es una respuesta. Y hay otros señores, los de Bildu, que siguen llevando a personas condenadas por terrorismo en sus listas”. continuó el líder del PP para justificar la idea de que el voto a Alvise tiene más que ver con el castigo hacia la deriva en la que ha entrado la política.

Puso en valor, eso sí, “las 800.000 personas que le han votado” - “hay que reconocerlo”, dijo- mientras también aseguró que Alvise es para él “un movimiento absolutamente desconocido”. “A mí me interesan los proyectos políticos, gestionar el dinero de los demás con rigor, ensanchar mi proyecto, buscar a gente que sabe, que tenga formación”, zanjó.

Hasta el momento el PP ha preferido obviar el fenómeno de Alvise Pérez y enmarcarlo en el voto del castigo frente a Sánchez, al que acusan de estar alimentando el populismo y el auge de los extremos. En todo caso, la dirección nacional del PP insiste en que es a Vox a quién realmente debería preocupar el crecimiento de esta formación. La realidad es que sigue siendo una incógnita cómo afectaría al electorado de la derecha que este partido se presentara a unas elecciones generales.

Como también lo es que Feijóo extendió su sorpresa y preocupación por el hecho de que un activista de redes sociales pudiera haber sacado tres eurodiputados sin aparecer en los medios de comunicación tradicionales y sin aparente estructura de ningún tipo. El lider del PP nunca ha apostado por este tipo de formatos y sus intervenciones se han limitado bastante a los medios más tradicionales. En Génova reconocen que los nuevos fenómenos les han hecho considerar la necesidad de adaptarse a nuevos canales de comunicación y formatos en los que el propio líder popular nunca se ha sentido cómodo.