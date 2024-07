Orden a los militares norteamericanos de Rota y Morón: cuidado con las fiestas, los viajes y la vestimenta

Los soldados, pilotos y marinos norteamericanos con destino en las bases españolas de Rota y Morón tienen desde este lunes orden de extremar la seguridad en sus desplazamientos, no llevar fuera de sus puestos distintivos que puedan identificarlos y no "llamar la atención innecesariamente fuera de la base". Son parte de las instrucciones que han recibido -también los civiles españoles bajo mando americano- después de que, el domingo, fuera elevada la alerta en las bases a FPCON Charlie, el segundo máximo nivel.

Ante la amenaza de acciones híbridas promovidas por Rusia y de otro tipo de atentados, también los yihadistas, a todo el personal le queda "restringido el uso de uniforme militar fuera de las zonas de acceso controlado", dice el mando en un correo electrónico distribuido este lunes y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

No solo se tienen en cuenta ciberataques y daños a infraestructuras, como ayer trascendía a este diario de fuentes militares españolas: también se intentan evitar ataques a personas, lo cual cuadra también con la amenaza clásica de atentado, y no necesariamente o únicamente relacionado con la guerra de Ucrania.

Menos fiestas, menos turismo

A partir de la elevación de la alerta, por ejemplo, a los militares norteamericanos se les desaconseja viajar solos: "La responsabilidad es crucial: viaje con un amigo y/o informe de cuándo y dónde estará".

Los viajes a más de dos horas en coche de las bases quedan bajo control del mando, y especialmente todos aquellos desplazamientos, laborales o de ocio, que supongan la salida de España.

La soldado Samantha Rivera, de guardia en el destructor USS Porter en la base naval de Rota. / Ford Williams - US Navy

Al personal de las bases se les ordena que no descuiden la OPSEC (Operaciones de Seguridad) en la que ha sido instruido para la vida en la vía pública. "Practique OPSEC donde quiera que vaya: no use uniformes, evite la vestimenta de la unidad o ligada a los EE.UU. y no llame la atención innecesariamente fuera de la base", insiste el listado de instrucciones que se ha distribuido.

En consecuencia, queda afectada también la seguridad en las salidas nocturnas de ocio: "Considere limitar el consumo de alcohol y beber únicamente en un ambiente seguro", dice el correo con consejos de seguridad.

Como las medidas de control y las comprobaciones de entradas y salidas se van a incrementar, al personal se le aconseja que planifique sus desplazamientos previendo "mas tiempo adicional para su viaje".

En toda Europa

Bases militares norteamericanas en Alemania, Italia, Bulgaria, Polonia y Rumanía también están afectadas por esta orden de elevación de las precauciones, que se deriva del nivel FPCON Charlie, de vigencia prevista para estos meses de verano, y elevado según se acerca en el calendario el inicio de los Juegos Olímpicos de París.

Personal de la Fuerza Aérea norteamericana trabaja en la base sevillana de Morón en el mantenimiento de un bombardero estratégico B1 Lancer / USAF

Las medidas adoptadas, dice el comunicado interno, han sido decididas por el USEUCOM -el mando estadounidense de las fuerzas americanas desplegadas en el continente europeo- "para todo el comando", o sea, rigen en toda Europa, "si bien no existe una amenaza inminente a la seguridad de nuestra base", matizan en los mensajes distribuidos en cada recinto militar.

En la gradación de estados de alerta de las bases americanas, el escalón superior a FPCON Charlie es FPCON Delta, el máximo, previsto para ataques inminentes o ya consumados. Por debajo de Charlie está el Bravo, nivel en el que se encontraban Rota y Morón hasta ahora. Las siglas FPCON son de la expresión Force Protection Conditions.

El escalón Charlie no se activaba en las bases españolas de uso conjunto desde que, en febrero de 2022, arrancara la actual fase de invasión rusa de Ucrania. El nivel Bravo fue restablecido en 2023... por poco tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo