Moncloa ve a Feijóo "preparando la pista" para renovar el CGPJ y teme la presión de la “jefa” Ayuso

El Gobierno comienza a atisbar la posibilidad de encauzar un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todas las precauciones son pocas y el optimismo comedido después de tres intentos fallidos en los que se rozó el pacto, pero en el Gobierno reconocen cierta predisposición en el PP. “Feijóo está preparando la pista de aterrizaje”, trasladan fuentes de Moncloa. El propio líder de los populares manifestaba este miércoles a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso que “lo vamos a intentar”. Es por ello que el principal temor en el Gobierno, como remarcan tanto en público como en privado, tiene que ver con que las presiones de los sectores más duros del PP, encabezados por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, desbaraten un acercamiento.

Los socialistas alimentan esta hipótesis por lo que consideran una “falta de liderazgo” en el PP. El propio Pedro Sánchez reprochó a Feijóo durante la sesión de control al Gobierno que “cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso y le dicen que ni se le ocurra". Los colaboradores del presidente del Gobierno incidían después en la idea de que una cosa es querer y otra poder para poner en duda que Feijóo imponga su criterio sobre el de la presidenta madrileña.

Después del cruce de señales durante las últimas horas, precedido por la voluntad tanto del Gobierno como del PP para retomar las negociaciones con la mediación de Bruselas, Ayuso irrumpió en el debate para oponerse a un acuerdo. Sin una reforma de la ley del poder judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales, la presidenta regional advirtió que “nos arrepentiremos”. Se repetiría, haciendo referencia al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, “un auténtico desastre”.

Ayuso aseguró haber trasladado ya sus reticencias sobre el desbloqueo del CGPJ tanto a los órganos internos del PP como “al propio Feijóo”. En esta línea volvió a insistir en que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez acerca al país a una “dictadura”, por lo que pidió a sus compañeros de partido "tener en cuenta lo que tenemos delante.

Renovación del Banco de España

A la espera de que la Comisión Europea convoque una nueva reunión entre socialistas y populares, condicionada a que presenten previamente una propuesta, el Gobierno mantiene su ultimátum de reformar la ley del poder judicial si no hay acuerdo antes del mes de julio. Su prioridad es el “plan A”, pero si no hay un desbloqueo antes quitarán las funciones al CGPJ para realizar nombramientos en la cúpula judicial.

Otro de los elementos con los que presiona el Gobierno es la renovación del Banco de España tras terminar el mandato de su gobernador Pablo Hernández de Cos. Si hay acuerdo para renovar el CGPJ, los socialistas deslizan que están dispuestos también a acordar con los populares la renovación en el Banco de España. No lo condicionan, pero sí lo relacionan al argumentar que ellos siempre están dispuestos a llegar acuerdos y que el desbloqueo del CGPJ sería una señal positiva para ello.

Sin calendario de reuniones

Pese a los síntomas de deshielo después de cerrarse el largo ciclo electoral, en el Gobierno inciden en que no se han producido novedades relevantes y que tampoco hay sobre la mesa ninguna fecha para una reunión pública. Con todo, señalan que todavía hay tiempo para ello antes de materializar su amenaza de reformar la ley del poder judicial. Un cambio legislativo que no han desarrollado para limitarse a asegurar que no será el Gobierno quien asuma los nombramientos del Tribunal Supremo o de los tribunales superiores de justicia sobre los que ahora es competente el CGPJ.

Para el Gobierno, la pelota ahora está en el tejado del PP. Más concretamente, de Alberto Núñez Feijóo. “La voluntad de este Gobierno siempre ha sido la misma”, insistía este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para señalar que si el PP tiene voluntad y “a Feijóo le dejaran”, el acuerdo para la renovación del órgano de poder de los jueces “se resolvería en 15 minutos”. En esta línea, ponía en cuestión que “no sabemos quién marca la pauta” en la dirección del PP para hacer referencia tanto a Ayuso como al expresidente José María Aznar.