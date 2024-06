García Ortiz impone la amnistía y acusa a los fiscales del procés de falta de imparcialidad

El fiscal general del Estado ha ordenado por escrito a los fiscales del procés independentista en Cataluña -en un amplio decreto que se extiende a lo largo de 133 páginas- que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación agravada, y de que se levanten las órdenes de detención que afectan a los dirigentes independentistas huidos como Carles Puigdemont.

En su orden, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, razona que los fiscales que participaron en el juicio en el Tribunal Supremo confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", agrega.

En términos muy duros, alude a que los borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes.

No afecta a intereses de la UE

Asimismo, el fiscal general considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, una cuestión a la que apuntaba el propio instructor de la causa, Pablo Llarena, como posible razón para no aplicar la norma impulsada por el Gobierno y sus socios o, al menos, preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión, algo que ya ha anunciado que hará el Tribunal de Cuentas.

Ahora, Javier Zaragoza Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno deben responder por escrito, tal como exige el Estatuto, si acatan la orden del Fiscal General o invocan el artículo 27 que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes. Hace unos días, tras una reunión de dos de ellos con el propio García Ortiz, anunciaron que "no firmarán" un informe contrario a sus posturas inciales y previsiblemente activarán el citado mecanismo estatutario.