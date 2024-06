Yolanda Díaz presume de "su" reforma laboral: “Pido el voto con hechos, nunca hablo de encuestas”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hace campaña hoy en Asturias para las elecciones europeas del próximo domingo. “Es un placer estar en una tierra que conozco bien y admiro y, además, trabajo mucho para que mejore”, afirmó nada más llegar a la plaza de la Escandalera, donde la esperaban Gaspar Llamazares, el portavoz de IU en Oviedo, y Ovidio Zapico, coordinador general de IU de Asturias y consejero del gobierno asturiano. Yolanda Díaz ha pedido el voto para Sumar el 9J, “con datos, nosotros no hablamos mucho, hacemos” y presumió de los resultados de “su” reforma laboral.

“Tenemos unos datos históricos con una reforma laboral que nadie creía en ella y gracias a Sumar ha salido adelante en condiciones difíciles. Hoy permite que tengamos 21 millones y medio de personas trabajando en nuestro país cuando Mariano Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados”, ha destacado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que quiso dar las gracias expresamente a “las empresas y a los sindicatos que hacen posible el diálogo social”. Yolanda Díaz puso el foco por el dato actual de jóvenes en paro, “el menor de toda la seria histórica, con 175.000 en toda España”, que atribuyó el alto nivel de paro en este colectivo en Asturias, “a las anteriores reformas del PSOE y del PP”.

“La reforma laboral es un acierto”, sostuvo Yolanda Díaz, quien no obstante admitió que “queda mucho por hacer”. La vicepresidenta segunda pidió el voto para Sumar “para seguir ganando derechos. Pido el voto con hechos; nunca hablo de encuestas”. La líder del partido de la izquierda alternativa no cree que las expectativas de voto el 9J se ajusten a las encuestas, que atribuyen a Sumar tres escaños, con Podemos pisando los talones. “Hice una campaña electoral en la que se dijo que iba a arrasar la derecha y hoy soy la vicepresidenta del Gobierno yo y presidente Pedro Sánchez, no Abascal ni el señor Feijóo”. Yolanda Díaz apeló “al poder inmenso de asturianos y asturias porque en estas elecciones todos los votos computan, no hay voto útil. Todos los votos suman, hasta el pueblín más pequeño de Asturias, todos los votos van a la misma saca, no es como en las generales”.

También contestó a cuestiones de actualidad. Yolanda Díaz calificó de “llamativo” que la imputación a la esposa de Pedro Sánchez se conozca en plena campaña electoral, aunque dijo que respeta “todas las decisiones judiciales”, pero pidió “no distraerse, para seguir mejorando la vida de la gente”. La vicepresidente segunda calificó de “torpeza política sin precedentes si Feijóo lleva adelante una moción de censura, que perderá”. Para Díaz, “el problema de Feijóo es que su liderazgo se apaga”. En esta ocasión rehuyó toda polémica con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Al ser preguntada sobre si se reuniría con el se limito a decir que "sí, lo haré con todos los presidentes autonómicos y empezaré por Andalucía", afirmó Yolanda Díaz. Es decir en esta visita a Asturias (por la mañana en Oviedo, por la tarde en un mitin en Gijón", tampoco se verán para aclarar "el malentendido" de mayo.