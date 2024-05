ERC, EH Bildu, Podemos y BNG plantan a Zelenski en señal de protesta contra el envío de armas a Ucrania

Volodímir Zelenski ha cerrado su agenda institucional en España con una vista al Congreso de los Diputados. Acompañado de un amplio despliegue de seguridad, el presidente ucraniano ha llegado al patio de la Cámara Baja a primera hora de la tarde, donde ha sido recibido por los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente. Después se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios, pero no todos han estado presentes. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG han decidido dar plantón a Zelenski en respuesta a la decisión anunciada por Pedro Sánchez este lunes de suministrar armas a Ucrania por valor de 1.100 millones.

A modo de protesta, las cuatro formaciones, esenciales para la estabilidad de la legislatura, han dado una prueba más de la distancia que les separa del Gobierno de coalición. Todos se han mostrado molestado por la decisión adoptada por Sánchez. Fuentes de EH Bildu explican que no comparten el objetivo de su visita "que no es otro que cerrar un acuerdo de seguridad con el Gobierno español por el que se destinarán 1.129 millones de euros a armamento para Ucrania en 2024". Además, han señalado que esta decisión se ha tomado "a espalda del Congreso". Las mismas fuentes defienden que "no existe solución militar a la guerra" y que la "solución vendrá siempre por vías diplomáticas".

Un mensaje muy similar ha lanzado la líder de Podemos, Ione Belarra, que, directamente, ha rechazado asistir a la recepción del presidente ucraniano porque la cita se va a utilizar "como un lavado de cara democrática para una decisión totalmente antidemocrática como la que ha tomado el Gobierno". En este sentido, ha recalcado que su presencia solo contribuiría "a generar la sensación de que existe en España un consenso militar y un consenso por la escalada bélica". Belarra también ha criticado que el Ejecutivo haya tomado la decisión "sin pasar por el Congreso".

Por su parte, el diputado del BNG, Nestor Rego, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que denuncia que los 1.100 millones de euros "se descuentan del gasto social". "No con el apoyo del BNG. No participamos. Seguimos apostando por la paz", ha sentenciado.

La visita

Al margen de esta polémica, el presidente ucraniano ha dejado un mensaje en el libro de honor del Congreso: "Con todo mi corazón doy las gracias al pueblo de España por el apoyo prestado al pueblo de Ucrania en el momento más crucial en su historia contemporánea. Gracias a su solidaridad y a su asistencia, los ucranianos tenemos la posibilidad de seguir con nuestra lucha agotadora por la libertad, independencia y vocación europeísta. La memoria de que el pueblo de España está codo a codo con nosotros en estos momentos tormentosos se grabará en la conciencia de las generaciones de ucranianos de hoy y mañana".

Después, ha mantenido un breve encuentro con Armengol y Rollán en el Salón de Ministros, donde normalmente se reúne la Mesa del Congreso. Armengol, además, le ha mostrado el hemiciclo, donde Zelenski intervino por videoconferencia en abril de 2022, para mostrarle los agujeros de bala que permanecen en el techo tras los disparos efectuados por Antonio Tejero el 23-F. Finalmente, se ha reunido con los portavoces de la mayoría de formaciones -PP, PSOE, Vox, Sumar, Junts, PNV y Coalición Canaria-.