El PSOE teme una pinza entre ERC y PP para agitar el caso Koldo en la Cortes durante la campaña

El desgaste por el caso Koldo es la principal rémora de los socialistas en las elecciones catalanas. Sus expectativas son altas, hasta el punto de que en Ferraz lo apuestan todo a un “cambio de ciclo” con un Govern liderado por el candidato del PSC, Salvador Illa, que rompa la mayoría independentista y permita “pasar página” definitivamente al ‘procés’. Con todo, el último CIS ya dio cuenta del negativo impacto electoral para los socialistas de este caso de corrupción. El primero que afectaría de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez por una presunta trama de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio de Transportes. Los socialistas temen que en plena campaña, ERC se sume a la estrategia del PP para extender las sospechas sobre otros cargos, principalmente el candidato del PSC que estuvo al frente del ministerio de Sanidad cuando actuaba esta trama.

En el PSOE dan por hecho que, tras el adelanto electoral, se forzará la comparecencia de Illa en la comisión de investigación del Senado sobre este caso. Una oportunidad también para que los republicanos busquen erosionar las opciones del socialista. De hecho, ya antes del adelanto electoral, fuentes parlamentarias de ERC avisaban que no serían nada complacientes ni con el PSOE ni con el PP en la comisión de investigación sobre la corrupción en la pandemia presentada por los socialistas en el Congreso.

En la lista de comparecientes que estudian los republicanos no solo aparece el exministro José Luis Ábalos, sino también el exministro de Sanidad, la presidente del Congreso, Francina Armengol, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. ERC y Junts ya dieron señales de sus intenciones este jueves en el Congreso al permitir con su abstención que prosperase una moción del PP para instar al Gobierno a "reconocer, esclarecer y depurar todas las responsabilidades políticas" por el 'caso Koldo'. Pese al temor en el PSOE a una pinza entre sus rivales electorales para condicionar la campaña con el caso Koldo, los socialistas apuntan a que constituirán la comisión de investigación en el Congreso de forma inmediato.

Un movimiento para contrarrestar la comisión que promueve el PP en la Cámara alta, con mayoría absoluta para determinar los trabajos y la lista de comparecientes. Su intención es incluso constituirla antes para anticiparse a abrir el foco del caso Koldo a otras administraciones, principalmente la madrileña. “La comisión de investigación va en tiempo y forma, incluso antes que la del PP en el Senado”, explican fuentes socialistas.

El PSOE y el Gobierno han entrado de lleno en la denuncia de la Fiscalía contra el novio de la presidente de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por dos supuestos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Pedro Sánchez incluso ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija su dimisión. Un contragolpe que, sin embargo, en la batalla de las catalanas permite a los republicanos diferenciarse por no tener grandes casos de corrupción en sus filas.

Defensa de Illa

Poco después del estallido del caso Koldo, el propio Illa ya aseguró que no tendría “ningún inconveniente en comparecer si se me cita" para comparecer ante el Congreso o el Senado para dar explicaciones. En Moncloa resaltan su “honestidad” e “integridad” y limitan los daños a que pueda ser interrogado antes de las elecciones porque “sus explicaciones son más que convincentes”. El exministro y candidato a presidir la Generalitat viene defendiendo que "no salió ni un solo euro del ministerio de Sanidad" para la empresa vinculada a la trama Koldo e insiste en la máxima de "colaboración, transparencia e implacables contra la corrupción".

El líder de los socialistas catalanes aseguraba este viernes no tener ningún temor a que el caso Koldo pueda hacer perder votos. “En absoluto”, respondía tajante. Primero, según argumentó, porque su partido actuó “con mucha claridad y contundencia, apartando a aquellas personas que podían tener participación en esto”. Segundo, “porque en mi etapa en el Ministerio de Sanidad se hicieron las cosas conforme a la ley". Acto seguido, cargaba contra la "incapacidad" del president Pere Aragonès para sacar adelante los presupuestos y repartió culpas por el "excesivo tacticismo político de otras formaciones".

Contexto catalán

El cierre de filas en el PSOE para limitar las “responsabilidades políticas” de este caso al exministro Ábalos se ha complementado con una respuesta cada vez más contundente contra el PP. Un contraataque que ahora se dirige contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y se centra en contraponer su modelo de lucha contra la corrupción con la supuesta benevolencia de los populares.

Por el momento no está dando resultados, pues el último barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) amplía a 2,7 puntos la ventaja del PP sobre los socialistas después de que Pedro Sánchez haya perdido casi dos puntos en el último mes y Alberto Núñez Feijóo haya ganado casi un punto. Se trata del primer sondeo elaborado después de que saliera a la luz esta trama de presuntas comisiones en contratos de emergencia para compras de material anticovid por parte de administraciones vinculadas al PSOE. En el contexto catalán, está por determinar el peso que tendrá este asunto en campaña, aunque todos parecen dispuestos a explotarlo.