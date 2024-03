La trama de Koldo realizó test PCR gratis a la hija de María Gámez, entonces directora general de la Guardia Civil

El grupo de chat de WhatsApp denominado '4 mosqueteros', integrado por el comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama y tres de sus socios, revela que uno de estos empresarios realizó gratuitamente test PCR a la que fuera directora general de la Guardia Civil María Gámez y su hija en mayo de 2021.

La información se la da al resto de sus socios César Moreno mediante un audio cuyo contenido se recoge en un atestado de la Guardia Civil con fecha del pasado 22 de febrero, que obra en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"Eh...ha venido la directora de la Guardia Civil con su hija, que nos habían avisado, por lo visto, pero a mí nadie me ha dicho nada, yo no lo he cobrado, se han hecho pcr, me ha insistido un poco, pero tampoco mucho, tampoco sabía si había que cobrarla o no, entonces nada, no la he cobrado, digo a ver si hubiera sido obligatorio en plan por el tema legal, pues me habría insistido más, pero yo creo que le ha ido bien", señala Moreno en su comunicación, realizada el 4 mayo 2021.

Le responde otro de los integrantes del grupo, Ignacio Díaz Tapia ('Nacho flasback' en el chat): "Mejor, es la hija de la directora. Ya avisé dos veces, que iba a ir". Además de estos dos socios, integran el grupo de chat Javier Serrano y el propio De Aldama, presidente del Zamora club de fútbol.

Los empresarios utilizaban este chat para poner al corriente de todos sus movimientos a De Aldama, comisionista de la trama de compra de mascarillas que contó como 'conseguidor' exasesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes, Koldo García. La investigación les vincula con una operación de "despatrimonialización" fuera de España del beneficio superior a 5 millones de euros obtenido por éste en el negocio de las mascarillas.

Gámez fue directora general de la Guardia Civil entre enero de 2020 y marzo de 2023, cuando dimitió tras la imputación en una causa judicial de su marido, el abogado Juan Carlos Martínez, relacionada con la dirección de inversiones estratégicas de la agencia andaluza IDEA, una derivada del caso de los ERE en Andalucía.