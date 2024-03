Feijóo lleva al congreso del PP europeo de Bucarest la amnistía, la injerencia rusa y la corrupción

Alberto Núñez Feijóo tiene una semana movida. Este martes por la mañana volará a Bucarest (Rumanía) para participar el miércoles y el jueves en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) y, al día siguiente, se irá a Córdoba para una reunión con los presidentes autonómicos de su partido. El PPE es la familia política de la que forman parte una cincuentena de formaciones de todo el continente europeo: desde la Unión Demócrata Cristiana (CDU) alemana hasta Forza Italia y el Partido Moderado sueco. En estos momentos, es el partido mayoritario en el Parlamento europeo y ostenta los principales cargos de la Comisión Europea.

El PPE, como es habitual en estos casos, presentará una resolución o manifiesto con sus prioridades políticas, normalmente bastante enlazadas con la actualidad. El partido de Feijóo, uno de los más poderosos dentro de la familia europea, ha conseguido que ese texto incluya algunas de las preocupaciones principales que tiene como oposición en España y con las que está azuzando al Gobierno de Pedro Sánchez: la amnistía, la injerencia rusa en el 'procés' y el escándalo de corrupción ligado a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

Según el borrador de la resolución, el PPE "deplora" el texto de la ley de amnistía que está en tramitación en el Congreso de los Diputados. "La ley ha sido redactada por sus propios beneficiarios. Los delitos en cuestión incluyen delitos relevantes de la UE, como malversación de fondos y terrorismo, y podrían dar lugar al cierre de la investigación judicial existente sobre la injerencia de Rusia en el intento secesionista catalán de 2017, según afirmó el Parlamento Europeo", se puede leer en el manifiesto de los populares europeos.

Reforma de la euroorden

La resolución también vuelve a poner sobre la mesa la reforma de la euoorden, que no se aplicó, entre otros, a Carles Puigdemont. Los conservadores creen que la UE debe "reforzar la cooperación jurídica y judicial dentro de la UE". El Congreso de los Diputados, con el apoyo tanto del PP como del PSOE, aprobó en 2022 una resolución para instar al Gobierno que defendiera esa reforma durante la presidencia europea, que España ostentó en el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, al final no fue una prioridad para el Ejecutivo de Sánchez que, en todo caso, solo podría haber hecho una sugerencia a la Comisión Europea, que es la que tiene derecho a tomar ese tipo de iniciativas. "El Gobierno no se ha movido ni ha pedido a la Comisión la posible reforma", se queja el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos.

Feijóo aprovechará la coincidencia con mandatarios europeos, según su equipo, para informarles de la "gravedad" del escándalo de escándalo de corrupción que afecta al PSOE. En Bucarest, Feijóo tiene cerradas por ahora reuniones con el presidente del país, Klaus Iohannis, y con Antonio Tajani, vicepresidente del gobierno italiano.

El líder del PP viaja a Rumanía con la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras; el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, entre otros.

Por ahora, según el calendario, que puede sufrir cambios, además de Feijóo y Pons también tomará la palabra Ayuso, a la que los populares le han encargado que hable de "los éxitos" del partido en Madrid.