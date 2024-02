El Congreso avanza para recuperar la justicia universal que permitiría juzgar a Netanyahu por genocidio

Más de cuatro meses después de que se iniciara la guerra entre Israel y Hamás, el Congreso ha aceptado a trámite una proposición de ley, registrada por Sumar, para recuperar la justicia universal, desaparecida de la legislación española hace más de una década. El texto de la norma, respaldado en este primer paso por todo el bloque de la investidura, permitiría a la justicia española investigar la realización de cualquier genocidio, con independencia de donde haya ocurrido y quién lo haya cometido. De esta forma se abriría la puerta a que se pudiera jugar en España al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, por "genocidio" en Gaza.

Hace apenas unas semanas, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas reclamó a Israel que tomara "todas las medidas" posibles para "prevenir" un genocidio en Gaza, admitiendo que este pueda estar teniendo lugar tras los ataques del país hacia la población palestina. Los dirigentes de Sumar tienen más claro que las imagenes diarias de los bombardeos en Gaza suponen un genocidio. Así lo defendió el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, cuando registraron esta proposición de ley y lo ha vuelto a hacer este martes.

En este sentido, la propuesta de Sumar plantea que los delitos de genocidio que "no hayan sido perseguidos eficazmente quedaran bajo la competencia de los tribunales españoles aunque no exista vínculo de conexión alguno con España". También propone que la Justicia española pueda abordar delitos como los crímenes de lesa humanidad, de desaparición forzada, terrorismo, trata de seres humanos, mutilación genital femenina... siempre que se acredite que "sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión con España". Este último punto es el que abre el abanico de posibilidades, ya que en la actualidad, estos delitos solo se pueden juzgar si el presunto responsable es español, reside en España o se encuentra en este país.

Diferencia de intensidad

"Si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no quieren o no pueden proteger a los pueblos bajo su soberanía o control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional quien, aplicando las reglas del derecho internacional penal, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad", ha defendido Santiago este martes desde la tribuna del Congreso.

En este sentido, ha recordado que la ley del Poder Judicial de 1985 permitía juzgar delitos cometidos en otras partes del mundo, pero que esto fue acotado con dos reformas, una en 2009 y otra en 2014. Sin esas modificaciones, y otros cambios en el ordenamiento jurídico internacional, el portavoz de IU cree que "el genocido del pueblo palestino (...) hoy no estaría cometiéndose".

También ha defendido la proposición de ley la diputada del PSOE Hana Jalloul, aunque de una manera más tibia, aceptando que se abra el debate pero sin comprometer su aprobación. Tampoco se ha mostrado tan tajante a la hora de acusar a Israel de Genocidio: "Apoyamos que no hay amás muertos en Gaza, que haya un alto el fuego en Gaza y que entre la ayuda humanitaria. Apoyamos que se libere sin condiciones a los ciudadanos israelíes secuestrados por Hamás porque la vida de un israelí vale igual que la de un palestino".

Los socios y la oposición

Los socios del Ejecutivo han dado su apoyo a la aceptación a trámite, aunque todos han hecho distintas puntualizaciones. ERC y Junts han sostenido que también se deben preocupar por la salud de la justicia española. "¿Qué medidas vamos a poner para garantizar que la justicia, no ya la universal, sino la de aquí, en Cataluña, sea justicia?", ha preguntado la diputada republicana Pilar Vallugera. El parlamentario de EH Bildu Jon Iñárritu ha mostrado su temor a que la norma quede olvidada en un cajón.

En contra se han posicionado PP y Vox. Los populares por considerar que la iniciativa era partidista e hipócrita porque no persiguen con la misma intensidad los crímenes sin resolver de ETA ni buscan llevar al expresident Carles Puigdemont ante la Justicia. El argumento de la formación ultra, aún más simple, es que la iniciativa ha sido impulsada por una formación "comunista" que tiene a sus espaldas "decenas de millones de muertos".