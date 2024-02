Rueda renuncia a los 100 días de cortesía: “No los quiero, trabajaremos desde el primer momento”

A las pocas horas de que algunos de ellos abandonaran el hotel compostelano tras la

, el PPdeG los volvió a citar a primera hora de la tarde, en el mismo sitio, para celebrar una junta directiva que básicamente consistió en dar lustre a una “victoria inapelable”, homenajear al candidato a la Presidencia de la Xunta en presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y declarar abierta “de manera indiscutible” en la formación conservadora la “era Rueda”, en palabras de la secretaria xeral y directora de la campaña, Paula Prado.

Alfonso Rueda no quiere perder el tiempo ni espera que la oposición le dé los cien días de cortesía que se conceden cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno. “No sé si me los ofrecerán, pero no los quiero. Como tenemos un presupuesto y los gallegos nos han dado la mayoría absoluta, podemos seguir funcionando. Trabajaremos desde el primer momento sin que nos den los cien de cortesía, que tampoco lo iban a hacer”, soltó ante los dirigentes del PP. Su hoja de ruta, dijo, es empezar a trabajar el primer día para ganarse de nuevo la confianza de los gallegos con vistas a dentro de cuatro años.

No se olvidó el presidente del PPdeG de una larga lista de agradecimientos, como tampoco en poner en valor, por si hubiera alguien que no lo hiciera, la dimensión de la victoria popular el pasado domingo, en la que consiguió rebasar los 700.000 votos y lograr 40 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta. No pasó por el alto el hecho de conseguir estos número alcanzado el nivel de participación más alto de la historia de las elecciones en la comunidad y proclamar el destierro el mito que sostiene que cuando la movilización del electorado es alta, la izquierda sale vencedora en las urnas.

“Desmontamos el mito de la izquierda porque con la participación más alta de la historia el PP obtuvo un apoyo masivo. Galicia participó como nunca y votó como siempre”, soltó Rueda ante los miembros de la junta directiva del partido, insistiendo, en todo caso, que gobernará para todos, sin distinción entre el sentido de su voto.

Clave en este triunfo, dijo, fue la intensa movilización de todos los cargos y militantes de la formación por todo el territorio gallego. “Lo hicieron como nunca”, enfatizó.

Como en la noche electoral, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje en clave nacional, aunque a su lado estuviera Núñez Feijóo. “Se da un frenazo en seco a Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas, de que no aceptamos ni chantajes ni privilegios para otros y que queremos igualdad, entendimiento y responsabilidad”, soltó.

No escatimó los halagos a Feijóo. “Hay gente que suma vaya donde vaya en Galicia y por eso los necesitamos. Al final el tiempo nos dio la razón y Feijóo fue una de las piezas fundamentales. Esta victoria es tuya por muchísimas razones”, le brindó, antes de anticipar que “más pronto que tarde” Galicia volverá a ser una pieza clave para que Feijóo sea “presidente de España”. De hecho, le prometió “muchas alegrías” más en los próximos cuatro años.

Ya más en clave interna, dio a entender que, dado que la amplia mayoría absoluta le garantiza repetir como presidente, habrá “oportunidades” para candidatos que iban en las listas pero no salieron elegidos este 18-F, dado que es habitual que el grupo se renueve al conformarse el Gobierno y dejar sus escaños.