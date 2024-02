El PP lleva al Senado que los desahucios se ejecuten sin avisar a los 'okupas'

El PP no quiere que las personas que ocupan una vivienda y van a ser desahuciadas sepan ni qué día ni a qué hora ocurrirá el desalojo. Los conservadores defenderán el próximo lunes una moción en la comisión de Vivienda del Senado en la que exigen que se elimine la obligación de informarles de que van a ser desahuciadas porque consideran que esa anticipación les permite "organizar dispositivos de resistencia, pacífica o violenta, que dificultan la acción de la justicia, provocando desórdenes públicos".

"Es inexplicable e inadmisible que se fomente la insurrección civil, contraria al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, desde la propia ley, posicionando al Gobierno que la promueve del lado de los que incumplen las reglas básicas de la democracia", reza la moción de los conservadores al criticar que en todos los casos de desahucios y en todas las resoluciones judiciales deba indicarle "el día y la hora exacta" en los que se producirá el lanzamiento.

Los populares pretenden evitar así cualquier forma de protesta ante el desahucio de 'okupas'. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre julio y septiembre de 2023 ingresaron en los juzgados 373 casos de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas pertenecientes a personas físicas. Esta cifra supone un 38,6 por ciento menos que el año anterior.

Eliminar los mecanismos

En la misma comisión, el PP reclamará la derogación de todos los mecanismos que se establecieron en la ley de Vivienda para regular el precio de los alquileres. Según señalan, "los precios de los alquileres no solo no se han reducido, sino que se han incrementado considerablemente" y que, por lo tanto, "dicha ley es una medida ineficaz, que produce exactamente los efectos contrarios a los que dice pretender". No obstante, los conservadores evitan señalar que las principales medidas que se incluyeron en la norma, como la limitación de precios en las zonas tensionadas, no se han aplicado porque sus gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la potestad, no han querido.

En esta línea, también plantean eliminar "los mecanismos de intervención estatal". Estos son la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización de la renta, algo que se aprobó para evitar incrementos que en los dos últimos años podrían haber llegado al 10%, o el sistema de bonificación en el IRPF para aquellos propietarios que rebajen la renta, lo alquilen a jóvenes o rehabiliten el domicilio.

A modo de colofón, los populares defenderán una tercera moción en la que piden "incentivar la puesta en mercado de viviendas vacías". La receta que proponen para lograr esto es, únicamente, la eliminación de esos mecanismos públicos para controlar los precios y "proporcionar seguridad jurídica y eficiencia jurídica" a los propietarios para protegerlos de "conductas fraudulentas por parte de los arrendatarios"; es decir, los inquilinos. Ambas cosas, señalan, se deberían introducir modificando la ley de Vivienda. Las tres mociones serán aprobadas con la mayoría absoluta del PP.