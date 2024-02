A escasas horas para que de inicio de manera formal la campaña electoral y la recta final hacia el 18 de febrero, la portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, aseguró en la mañana de este jueves que “el cambio es imparable”. “El momento es ahora y no podemos dejar pasar esta oportunidad”, recalcó en la presentación del que será el cartel de campaña.

El escenario elegido por la nacionalista ha sido el parque de Bonaval, en la capital gallega, donde acompañada por los cabezas de lista de las cuatro provincias, Mercedes Queixas (A Coruña), Luis Bará (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense). Allí, Pontón, se dirigió de manera concreta a aquellas personas que no tienen clara cuál será la papeleta que depositen en las urnas. “Hay muchas personas que están desencantadas con la política y lo entiendo porque la política tiene que estar a la altura de la ciudadanía”, dijo.

Al igual que en la multitudinaria convención nacional del BNG celebrada en Santiago el pasado domingo, Pontón aseguró que es la candidata de “todas las personas que quieren cambio, votasen lo que votasen” en otras elecciones. “Hay muchas maneras de sentirse gallego y gallega y todas ellas son necesarias para el cambio”, remarcó.

En este sentido, afirmó que en la comunidad solo hay “dos alternativas” y que una de ellas, la del BNG, supone “mirar al futuro con ilusión”. “El resultado no está escrito. Lo vamos a escribir entre esa mayoría de gallegos y gallegas que queremos construir una Galicia en grande”, insistió.

Debates electorales

Pontón se quiso referir una vez más a los debates electorales a los que están convocados los candidatos gallegos. Al primero de ellos, el convocado por la CRTVG, está programado para el día 5 de febrero y el único al que Alfonso Rueda ha confirmado su asistencia, la candidata del BNG asegura que llega “con los deberes hechos”. “No soy de esos estudiantes que lo preparan el día antes”, sentenció.

“Los debates son un derecho de la ciudadanía y las personas que nos presentamos a presidir un país non nos podemos esconder”, apuntilló refiriéndose al candidato popular que no ha indicado si acudirá o no al debate convocado por RTVE el día 14. “Sigo retando al señor Rueda a que participe. Un candidato que se esconde le falta al respecto a la ciudadanía”, aseveró.