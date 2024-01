El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón parece empeñado en imponer un ritmo de instrucción frenético a la causa en la que lleva investigando desde 2019 las protestas convocadas por Tsunami Democràtic. Si este jueves admitía la personación de dos policías que resultaron heridos en Via Laietana y la plaza de Urquinaona y no descartaba el "ánimo homicida" de la agresión, este viernes ha acordado una nueva batería de diligencias para investigar las otras acciones a cuya asistencia instó la plataforma, entre las que incluye una nueva: las relativas a una visita del rey Felipe VI con motivo de los premios Princesa de Girona.

En un auto de 14 páginas notificado este viernes a las partes el juez acuerda un total de 10 diligencias que van desde solicitar nuevos informes o insistir en los que pidión y aún no ha recibido en relación con la asistencia que recibió el ciudadano francés que falleció a consecuencia de un infarto durante el bloqueo del aeropuerto o en relación al corte de la AP-7 a la altura de La Jonquera, en la que reclama a los Mossos d'Esquadra toda la información de que dispongan, así como los que pudieran estar en poder de las autoridades francesas.

Hasta ahí lo que se conocía de las acciones investigadas, entre las que también están las actividades realizadas en la jornada de reflexión de las elecciones de noviembre 2019, la ocupación de tiendas del Ibex y el clásico del Madrid-Barça en el que se desplegó la pancarta 'Sit and talk'. Pero en esta resolución, por primera vez incluye una referencia a unos mensajes de Josep Campmajó, que se define como experto en seguridad, con un individuo apodado 'Xuxu Rondinaire', del que dice que "con mucha probabilidad" podría pertenecer a algún cuerpo policial, en el que se hablan de preparativos de seguridad de una comitiva que "se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real". Según el juez, "la conversación permite inferir que Tsunami Democràtic podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita del rey a Barcelona".

El magistrado añade que "este extremo se deduce de expresiones como 'Guardia R' que, con toda probabilidad haga referencia a la Guardia Real. La parte inicial de la exposición de 'Xuxu Rondinaire' parece hacer referencia a otra conversación anterior que no se dispone, y que sería el prólogo de las ideas" que expone "que no son otras que la exposición detallada del despliegue de seguridad estandar realizado en los desplazamientos del monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias, etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones, etc".

Para profundizar en esta nueva línea de investigación, el juez pide a la Guardia Civil que investiguen las conversaciones, identifique a 'Xuxu Rodondaire' e informe sobre las visitas planeadas por Felipe VI a Barcelona de las que se pudiera hablar en los días 12 y 13 de julio de 2020. Insiste en que el interlocutor de Campmajó le explica que "desde unas horas antes la Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido y va informando de novedades".

"Explícame que queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou. Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad)", comentaba. Para el juez "la referencia a 'perder el tiempo como en el Camp Nou', conduce inevitablemente a la acción ejecutada" tras el clásico del 18 de diciembre de 2019, "y cuyo resultado no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la organización".

El juez también destaca que "la conversación permite deducir, no solo que Tsunami Democràtic mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave, que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey".