El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la convocatoria de la Asamblea General del partido para elegir la nueva dirección para el próximo 27 de enero, en la que se presentará a la reelección, y ya ha anticipado que habrá cambios en la Ejecutiva del partido.

En rueda de prensa, Abascal ha explicado que este lunes ha pedido al Comité Ejecutivo Nacional adelantar la convocatoria de la asamblea, inicialmente prevista para marzo, "consciente de la gravedad" de la situación en España. Tiene la vista puesta en lograr instalar un "estado de consciencia colectiva sobre el momento crítico y ser capaces de unir para estar a la altura de España".

Requerido sobre si optará a la reelección, el líder de Vox ha confirmado que sí y ha señalado que no tiene constancia de si otros miembros del partido se presentarán para encabezarlo. Además, ha anticipado que hará cambios en su lista para integrar el Comité Ejecutivo Nacional, pero no ha querido adelantar nada más.

Fuentes del partido explican que el motivo del adelanto es hacer que la asamblea no coincida con las elecciones previstas para este 2024 -gallegas, vascas y europeas-. Las mismas fuentes no descartan que algún otro candidato dispute el liderazgo a Abascal, pero en cualquier caso remarcan que los postulantes han de conseguir el 10% de avales de los afiliados, actualmente unos 60.000. En el último congreso, Abascal no tuvo contrincantes, puesto que el otro candidato no logró los avales requeridos, y fue reelegido sin oposición.

En la rueda de prensa, Abascal ha augurado que 2024 será "un año muy difícil" para Vox y ha instado a "estar preparados para la respuesta" en un escenario en el que se producirán "ataques" en varios frentes, citando campañas mediáticas "más insidiosas", por ejemplo, con PP y PSOE "de la mano".

"Van a tratar de manipular nuestro mensaje, demonizar a nuestros militantes, dividirnos con todo el ahínco posible y buscando divisiones y corrientes", ha advertido, antes de deslizar que el PSOE, incluso, querrá "ilegalizarlos".

Por todo ello, ha llamado a "resistir". "Nos queda enfrentar los ataques con la cabeza bien alta y lo haremos". "Esto es lo que la nueva dirección de Vox seguirá haciendo, si los afiliados quieren", ha zanjado.