El PP mantiene su posición de votar en contra de los decretos que esta semana se deben aprobar en el Congreso (el pleno tendrá lugar en el Senado el miércoles por unas obras en la Cámara Baja). Se trata de la primera gran prueba para el Gobierno de Pedro Sánchez porque en este momento no contaría con los votos suficientes al asegurar Junts que votará en contra. En total son tres decretos: el primero, para el que el Ejecutivo también ha contactado con los populares, extiende medidas anticrisis a lo largo de 2024; el segundo, conocido como 'ómnibus' y que incluye la digitalización de la Justicia (en juego, 10.000 millones de fondos europeos); y el tercero, el que depende del Ministerio de Trabajo.

Sobre el económico, Alberto Núñez Feijóo reiteró su no en caso de que el decreto se mantenga en los términos actuales. Lo hizo en su primer acto en el nuevo año y en compañía del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a poco más de un mes de las elecciones gallegas. El líder del PP aseguró que su partido pretende poner encima de la mesa "soluciones" pero que "no arreglará los problemas internos del desgobierno" de Sánchez, en clara alusión a que los conservadores no pretenden salvar al socialista de los apuros en los que se encuentra por culpa de sus socios habituales.

En realidad, Feijóo repitió las condiciones que varios miembros de su dirección ya explicaron a finales de diciembre para cambiar el sentido del voto. Es decir, si el Gobierno quiere contar con la abstención del PP tendría que modificar sustancialmente el decreto aprobado e incluir la extensión de la bajada del IVA a la luz y al gas en el 5%, además de incluir la carne, el pescado y las conservas entre los alimentos que mantienen rebaja fiscal. Además, la tercera exigencia pasa por deflactar el IRPF a aquellas rentas inferiores a 40.000 euros.

En aquellos días de diciembre el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, solicitó públicamente una reunión con las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera para abordar las medidas. Los conservadores aseguran que no han obtenido respuesta.

Feijóo no escondió su malestar este lunes ante la presión que prevé que su partido sufrirá en los próximos días si el Gobierno sigue sin los apoyos suficientes. "No vamos a dejarnos presionar con descalificaciones ni dejarnos presionar con sobreactuaciones".

Las medidas que avanzó Sánchez aprovechando su balance de fin de año fue una subida escalonada de la fiscalidad sobre la energía hasta recuperar, poco a poco, los niveles previos al estallido de la crisis energética. Es decir, hasta recuperar el IVA al 21%. En el año 2024 que acaba de comenzar el IVA de la electricidad subirá al 10%, mientras que el de gas natural se situará en ese nivel durante los tres primeros meses de este nuevo año. El PP exige que en ambos casos el IVA se mantenga en el 5%.

"Estamos ante un salto al vacío"

El líder del PP, que presentó a Rueda en un desayuno organizado en Madrid por 'Europa Press' aseguró también que España se encuentra hoy "ante un salto al vacío" y dijo que frente a esta situación "el país tiene dos redes de seguridad". La primera, continuó, "el PP, que ejercerá como grupo mayoritario que es" y, la segunda, remató, las catorce CCAA en las que gobiernan los populares, en once con las presidencias autonómicas.

Feijóo, que dejó claro que su partido se opondrá al decreto del miércoles si e Gobierno, no recula e incluye sus peticiones, también aseguró que seguirá trabajando "por las familias y por los intereses de los españoles". "A diferencia del Gobierno, el PP sí es libre", zanjó.

Después del comité de dirección, el portavoz del partido, Borja Sémper, reiteró la misma postura en su rueda de prensa: "La actitud del PP es clara. Estudiaríamos una abstención a las medidas del decreto en el supuesto de que fueran aceptadas nuestras condiciones", zanjó.