El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado hoy a Pedro Sánchez y le ha felicitado por lograr la investidura y, con ella, la presidencia del Gobierno. El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha reiterado su voluntad "de seguir estrechando la cooperación con EEUU, socio estratégico, aliado y amigo de España, durante esta nueva legislatura", según ha explicado a través de la red social X, antes Twitter.

En la conversación ambos mandatarios han abordado la situación en Gaza y Sánchez ha trasladado su disposición para buscar una solución política "que posibilite la coexistencia de un Estado de Palestina y el Estado de Israel en paz y seguridad".

El presidente del Gobierno volvió a dar muestras esta semana de su apuesta por reconocer el Estado palestino, aun sin consenso en Europa. Aprovechando su intervención en el Congreso el pasado miércoles, para hacer balance de la presidencia de turno de la UE, Sánchez abogó porque “en algún momento de la legislatura deberemos abordar el reconocimiento del Estado palestino por parte de las Cortes Generales”.

Un cambio sustancial respecto a su posición hasta el momento, centrada en forzar el reconocimiento de los dos estados de Israel y Palestina de forma consensuada por la UE. Ya durante su viaje a Israel, Palestina y Egipto el pasado mes de noviembre, el jefe del Ejecutivo no descartó el reconocimiento unilateral si la UE no daba el paso. "Merecería la pena que muchos miembros de la UE lo hiciéramos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones", aseguró entonces. Sánchez seguiría así los pasos de Suecia, que en 2014 adoptó el reconocimiento unilateral como muestra de apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto palestino-Israelí. Hay 10 países de la UE y 139 en total que han hecho lo propio.

Acabo de mantener una conversación telefónica con el presidente Joe Biden @POTUS.



Le he agradecido su felicitación por mi investidura y he reiterado mi voluntad de seguir estrechando la cooperación con EEUU, socio estratégico, aliado y amigo de España, durante esta nueva… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de diciembre de 2023

La llamada se produce más de un mes después de que, el pasado 16 de noviembre, Pedro Sánchez consiguiera la mayoría absoluta en el Congreso, con 178 votos, tras garantizarse el 'sí' de los partidos independentistas a cambio de la amnistía de los involucrados en procesos judiciales por el procés.

La conversación se produce en medio de las desavenencias por la misión que quiere liderar Estados Unidos en el Mar Rojo contra los rebeldes yemeníes para garantizar el tráfico marítimo. Los hutíes lanzan misiles y secuestran barcos que cruzan en la ruta del Canal de Suez como represalia por la ofensiva de Israel en Gaza.

Washington incluyó a España en un primer momento en la coalición internacional, pero la ministra de Defensa lo desmintió, y dijo que solo se participaría bajo los auspicios de la UE o de la OTAN. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró ayer que aún no hay decisión tomada y que se está hablando con los socios europeos.

España ha bloqueado la decisión de la Unión Europea de modificar el mandato de la operación naval 'Atalanta' para contribuir a la misión 'Guardián de la Prosperidad', según adelantó El Confidencial.

Relación bilateral

Joe Biden y Pedro Sánchez exhibieron sintonía en la pasada legislatura, especialmente cercanos durante cumbres internacionales. El primer y único encuentro en la Casa Blanca entre ambos mandatarios se produjo el pasado mes de mayo, como continuación de la reunión mantenida en La Moncloa en junio de 2022 para renovar y actualizar la relación estratégica entre ambos países, antes de la cumbre de la OTAN que acogió Madrid. Entonces, ambos mandatarios firmaron en Madrid una Declaración Conjunta, la primera en más de 20 años, que recoge múltiples ámbitos de colaboración para profundizar la relación bilateral.

La primera llamada de Biden a Sánchez no se produjo hasta ocho meses después de que llegase a la Casa Blanca, en agosto de 2021. La conversación entonces se centró especialmente en la situación de Afganistán y la colaboración del Gobierno español en la evacuación de refugiados. Dos meses antes, mantuvieron un breve encuentro en los pasillos de la sede la OTAN en Bruselas durante una cumbre de la organización.