Moncloa sigue dando pasos para intentar rebajar la tensión con el poder judicial. Después de reiterar que “defenderá siempre” a los jueces ante cualquier “cuestionamiento”, tras las críticas explícitas de Junts en el Congreso, el Gobierno dará un paso más tangible bloqueando las comparecencias que propondrán los independentistas en comisiones de investigación por “lawfare”. “No estamos de acuerdo” con que comparezcan, ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas este martes.

Tanto ERC como Junts tiene previsto citar en las comisiones sobre la Operación Cataluña y Pegasus a jueces, pero no tendrán los votos suficientes. Aunque ambas comisiones forman parte de los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos independentistas, la lista de comparecientes quedó pendiente de negociar. Para el Gobierno no es negociable que comparezcan jueces para garantizar la separación de poderes y la independencia judicial. También para defender a los jueces de los ataques recibidos desde las formaciones soberanistas, como se ha comprometido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ya suspendió la pasada semana una reunión con el ministro de Justicia tras los ataques de Junts en la tribuna del Congreso a jueces del alto tribunal. Bolaños recondujo la situación trasladando al presidente del Tribunal Supremo las palabras que él mismo había pronunciado en sede parlamentaria para asegurar que el Gobierno saldría en su defensa: "España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes" y "voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga".

La reunión se celebrará finalmente este jueves, con la garantía verbal de defender a los miembros del alto tribunal y también con el compromiso de bloquear sus comparecencias en el Congreso a propuesta de los independentistas. En la misma línea de intentar rebajar tensiones, el Gobierno ha renunciado a modificar la ley del poder judicial para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la mencionada conversación informal que si los populares no acceder a llegar a un acuerdo deberá "buscar salidas".

Alternativas al bloqueo del CGPJ

Sobre la mesa del Gobierno está la propuesta planteada por el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Esto es, quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. Sin ella, Guilarte entiende que se forzaría la renovación. Lo que ha aclarado en el jefe del Ejecutivo es que en ningún caso asumiría estas competencias el ministerio de Justicia. Pese a todo, ha apostado por priorizar la "presión" sobre el PP para llegar a un acuerdo cuando se han cumplido ya más de cinco años con el mandato caducado.

Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de reunirse con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para tratar el desbloqueo del CGPJ y otros asuntos. Los populares no han respondido todavía a las tres fechas propuestas desde el gabinete del presidente del Gobierno a Génova para celebrar dicho encuentro antes de final de año. Una de ellas ya ha vencido este lunes y las otras dos son el 22 y el 29 de diciembre. En Moncloa no tienen demasiadas expectativas de que acabe produciéndose por lo que denominan "excusas" del PP y califican de "inaudito" que el líder de la oposición no acuda a reunirse en Moncloa al ser citado para ello. Los populares, por su parte, exigen un orden del día "por escrito" sobre los asuntos a tratar.

ERC pedirá informe a los letrados

En los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido que "no hay ningún artículo del Reglamento" que impida que los jueces acudan a la Cámara Baja a comparecer y ha anunciado que solicitarán un informe a los letrados para que se pronuncien sobre esta cuestión. "Aquí no hemos citado antes a un juez porque no tenía sentido, pero si hacemos una comisión de investigación en torno a su actuación, tiene sentido, igual que han venido altos funcionarios en otros tipos de casos, y nosotros simplemente queremos poder hablar con aquellos comparecientes que consideremos oportuno", ha dicho Rufián.